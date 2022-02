El consorcio THE Alliance consolida al Puerto de Algeciras en sus rutas entre Asia y Europa

Los navieras Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE), Yang Ming y Hyundai Merchant Marine (HMM), que conforman THE Alliance, mantendrán al Puerto de Algeciras entre sus rutas entre el Lejano Oriente y Europa dentro de la reconfiguración de sus servicios que entrará en vigencia a partir de la primavera de 2022 para "garantizar una completa cobertura portuaria".

El Puerto algecireño, en concreto la terminal de TTI, continúa incluida en la llamada Far East 4, que enlaza Asia y el Norte de Europa. Esta ruta parte del puerto chino de Qingdao y transcurre por los de Busan (Corea del Sur), Ningbo, Shanghái y Sur de la República Popular China hasta atravesar por Suez para llegar a Algeciras, de donde discurre por Róterdam, Hamburgo y Amberes antes de volver al muelle algecireño y Tánger en su regreso por Suez hasta Singapur y Qingdao.

THE Alliance explica que el cambio clave de su reestructuración será la desvinculación del bucle pendular FP2 (que parte de Shanghái y pasa por Tánger) en dos servicios separados, a saber, FE5 (Sudeste de Asia a Europa) y PS7 (Sudeste de Asia y sur de China a la costa oeste transpacífica), con el objetivo principal de aumentar las frecuencias, "respondiendo a los servicios independientes de manera más rápida y flexible".Otra variación importante es, según el conglomerado del transporte marítimo, el despliegue de barcos más grandes para los servicios más frecuentados. La introducción de una serie moderna de buques de 11.000 TEU de bajo consumo de combustible reemplazará los tonelajes más antiguos y refleja "el compromiso continuo de THE Alliance para reducir las huellas de carbono".Los miembros de THE Alliance reconocen que las interrupciones y los cuellos de botella en los puertos clave de todo el mundo están provocando retrasos en las cadenas de suministro. Por lo tanto, afirman que se esforzarán "continuamente al máximo en medidas de recuperación flexibles y sólidas para una respuesta más rápida de las salidas".

THE Alliance ha incluido también a Barcelona y Valencia en sus tráficos. Ambos están dentro del servicio MD1, que conecta Asia con el Mediterráneo: Qingdao – Busan – Shanghai – Ningbo – South PRC – Singapuer – Jeddah – (Suez) – Damietta – Barcelona – Valencia – Génova – Damietta – (Suez) – Jeddah – Singapur – South PRC – Qingdao. Además, el puerto catalán, también está incluido en el servicio MD2 que conecta Asia con el Mediterráneo: Busan – Shanghai– Ningbo – Kaohsiung – South PRC – Singapur – (Suez) – Pireo – Génova– La Spezia – Fos – Barcelona – Pireo – (Suez) – Singapur – South PRC – Busan.