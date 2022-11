El Puerto de Algeciras destina 10 millones a la modernización del sistema de gestión de datos

La gestión de los datos que se generan en cada rincón de un Puerto como el de Algeciras encierran casi tanto valor como las mercancías de los contenedores que se cargan y descargan continuamente en los muelles. Captarlos, ordenarlos, procesarlos y sacar valor añadido de ellos es, desde hace tiempo, una aspiración de los departamentos de Innovación.

Gracias a la analítica avanzada de datos, las terminales de los puertos de todo el mundo aspiran a lograr una reducción de los tiempos de espera para buques, mercancías y pasajeros mediante una optimización de sus procesos de gestión.

Así lo han defendido Jesús Medina y Manuel Francisco Martínez, de los departamentos de Innovación de las autoridades portuarias de Algeciras y Huelva, respectivamente, durante el coloquio mensual del Propeller Club de Algeciras que preside Juan Ureta.

El debate La digitalización y un mundo feliz: ¿realidad o ciencia ficción? moderado por el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, ha permitido poner sobre la mesa la amplia experiencia de ambos expertos en la puesta en marcha de iniciativas de digitalización de la cadena de suministro.

Jesús Medina ha explicado que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras invierte 10 millones de euros en el periodo de 2017 a 2022 para la implantación del Port Community System (PCS), una plataforma electrónica abierta y neutral que facilita el intercambio de información seguro e inteligente entre operadores privados y entidades públicas. Previamente, entre 2014 y 2017, el Puerto de Algeciras implantó su corazón tecnológico, el Port Management System (PMS) para captarlos.

"La comunidad portuaria de cada puerto debe ser tenida en cuenta para posicionar al puerto ante los retos que vienen. Es necesaria una gestión más ágil de los procesos", ha defendido Medina, apuntando que se trata de una carrera en la que están involucradas todas las dársenas del mundo.

Inditex o Amazon sustentan en los datos (big data) la gestión de sus respectivas cadenas logísticas. Gracias a los datos de trazabilidad, en comunión con otros parámetros, estas grandes corporaciones son capaces de ofrecer de cara al cliente el seguimiento de los envíos. Pero de puertas para adentro, estos mismos datos ayudan a planificar escalas, entregas o la llegada de materias primas en dos compañías que mueven cifras de negocio astronómicas.

Manuel Francisco Martínez, quien en su día también trabajo para la APBA, ha detallado que a su llegada al Puerto de Huelva se encontró con un sistema informático obsoleto. "He ido departamento por departamento tomando nota de sus necesidades para crear un sistema de captación de datos. Actualmente lo tenemos en prueba en operaciones y ahora estamos empezando a captar las necesidades de las empresas del Puerto. A mí me pideron no dar un paso hacia la digitalización, sino dos", ha comentado el ponente.

Los dos expertos, ingenieros de telecomunicaciones, han apuntado que la transformación digital de los puertos se sustenta en tres pilares fundamentales: la analítica de datos, la sincromodalidad y la sosteniblidad. "La innovación es un proceso clave para el negocio", ha reconocido Medina ante los asistentes al debate. Así como que estos procesos deben enmarcarse en los respectivos planes estratégicos de los puertos. "No se hace tecnología por hacerla. Todo tiene un sentido y un para qué", según Medina.

El responsable de Innovación de la APBA ha avanzado que el Puerto de Algeciras trabaja actualmente en la creación de un comité de innovación con otros agentes de la comarca, como las grandes industrias, a modo de think tank para exponer y compartir ideas y soluciones.