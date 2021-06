El PP provincial exige ayudas para los afectados por la suspensión de la OPE

El PP exige al Gobierno de España ayudas para los afectados por la suspensión de la Operación Paso del Estrecho 2021, que tiene en jaque al sector del Campo de Gibraltar. El Grupo Popular en la Diputación Provincial ha registrado una moción para que sea debatida en el próximo pleno provincial en la que pone de manifiesto el impacto negativo que va a tener la suspensión por segundo año consecutivo de la OPE y en la que instar al Gobierno central a que establezca líneas de ayudas y beneficios fiscales para los sectores afectados por esta situación

El portavoz popular, Pepe Loaiza, y los diputados provinciales Jacinto Muñoz y Javier Rodríguez Ros han explicado en rueda de prensa que la no realización de la OPE supone un duro golpe a la economía y el empleo, "y afecta no sólo a las empresas que realizan su actividad durante todo el año, y que han visto agravada su situación económica, sobre todo empresas navieras, sus flotas, agencias de viaje, taxistas, hoteles, etc., sino también a las contrataciones temporales que se realizaban para cubrir las necesidades derivadas del incremento de actividad".

El PP de Cádiz ha destacado los años de experiencia y el trabajo del Puerto de la Bahía de Algeciras en la organización de la OPE "que ya se encontraba organizando y preparando para que este año dicha operación fuese un éxito, siempre garantizando que se cumpliesen las medidas higiénico-sanitarias derivadas del Covid-19. Sin embargo, la decisión del gobierno marroquí de no abrir fronteras con ningún puerto español supone un golpe que se cifra en millones de euros de pérdidas, así como cientos de puestos de trabajo".

Para el PP, la decisión de Marruecos es debido a la política exterior del Gobierno de España y los "fallos" que han tenido en la relación con este país. Al respecto, Muñoz ha señalado que a pesar de que se ha pedido al Ejecutivo por distintas vías que se retome esa relación e intente que la OPE vuelva a los puertos españoles, sorprende la falta de reacción por parte del Gobierno de España que "a día de hoy no se ha pronunciado sobre la repercusión económica a los puertos y miles de personas afectados por esta falta de gestión y de capacidad negociadora por parte del gobierno de España".

Por si parte, Loaiza ha lamentado la falta de política internacional de Pedro Sánchez y la factura que está pasando a la provincia: "Es triste ver como el Gobierno no tiene en estos momentos embajadores ni en Marruecos ni en Inglaterra, en países de los que esta provincia depende muchísimo por el turismo y las relaciones de buena vecindad que siempre se ha tenido".

En otro orden de cosas, el portavoz popular ha explicado la propuesta que también llevarán a pleno de rechazo a los indultos que Pedro Sánchez pretende a dar a los presos del proces. "No se puede indultar a delincuentes que no se arrepiente y están repitiendo que van a cometer de nuevo este delito, no se puede indultar a quien quiere dividir España y romper la integridad y convivencia, y no se puede indultar a quien el TS dice que no procede el indulto porque es un ataque a la división de poderes". Por ello, el PP pide al PSOE de Cádiz que se pronuncie "si está de acuerdo con Pedro Sánchez o con los españoles que quieren convivencia en igualdad con Cataluña y no ver su país atacado".

Finalmente, el Grupo Popular reclama información sobre la evaluación anual de los planes de empleo y fomento del emprendimiento financiados por Diputación, Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial de la provincia de Cádiz, el programa DipuActiva y el proyecto DipuEmpleo.

Los populares critican que la Diputación "ha dejado de hacer política provincial para simplemente dedicarse a repartir dinero a ayuntamientos y asociaciones", algo que el PP comparte siempre y cuando haya un "seguimiento y control del uso dado a esos fondos y sobre todo de sus resultados".