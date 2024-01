La Junta pedirá cambios normativos y medidas compensatorias por el control del CO2 a los buques en la UE

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado, durante la inauguración del Foro Logístico Cádiz, que este mes el Consejo de Gobierno andaluz va a respaldar la exigencia de los puertos andaluces, Algeciras entre ellos, que reclaman al Gobierno de España cambios normativos y medidas compensatorias tras la entrada en vigor del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea (ETS).

Según ha indicado la Junta en una nota, Sanz ha recalcado la necesidad de dichas medidas porque "ya se están conociendo pérdida de actividad desde el punto de vista de las mercancías, de la actividad portuaria como consecuencia de este doble rasero, de aplicar unas normas de las que no se está en contra, pero que, lógicamente, si se exigen para nosotros tendría que compensarse y equilibrarse para el conjunto de países".

El objetivo de la Junta es garantizar que se pueda competir en igualdad de condiciones con otros puertos no europeos. "No podemos permitir que se rompan los equilibrios, dejando a los puertos europeos y, en especial a los del sur de Europa en desventaja con los del resto del mundo y, por ello, es fundamental no perder esa competitividad y amortiguar la entrada en vigor de estas medidas de la Unión Europea", ha incidido Sanz.

La Junta apoya el Pacto Verde Europeo y la protección del medio ambiente, pero también defiende que se haga una correcta legislación al respecto, conociendo bien el sector y las consecuencias que se pueden generar de una mala decisión, ha indicado. "Tal y como está la normativa nos hacemos trampa a nosotros mismos facilitando fugas de carbono a través de las escalas en otros puertos terceros de la UE que no se adaptarán a las mismas medidas que nosotros tenemos que hacer", ha señalado.

Antonio Sanz ha denunciado que "se ha desaprovechado una oportunidad como ha sido la presidencia de la UE por parte del Gobierno de España para que se implicara de manera más efectiva en este aspecto y que, al menos, hubiera conseguido para los puertos una posición que no genere desventajas competitivas".

El consejero ha destacado la importancia de los puertos andaluces ya que "son grandes generadores de riqueza y empleo y, por ello, es fundamental no perder esa competitividad y amortiguar la entrada en vigor de actuaciones como la que tiene prevista la Unión Europea".

Además, ha recalcado su preocupación "porque puertos como el de Cádiz o el Puerto de Algeciras, el primer puerto de España en materia de tráfico de mercancías y un punto estratégico en comercio marítimo, sufren muy directamente la situación".

Los puertos son nodos estratégicos para las cadenas logísticas y el transporte y por ellos pasan cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que supone el 53% del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países.

Según ha explicado el consejero, precisamente el sector exterior vive el mejor momento de su historia con exportaciones récord y Andalucía marca cifras históricas en su negocio exportador pese a los efectos negativos de la sequía.

Sanz ha indicado que en 2022 Andalucía movilizó un volumen de negocio con el extranjero de casi 43.000 millones de euros y en los diez primeros meses de 2023, Andalucía ha generado más de 31.700 millones de euros de negocio con el extranjero. Entre 2019 y 2022, el volumen de negocio exportador creció un 35,4% en nuestra comunidad.

También ha destacado el peso de la industria andaluza en la economía de Andalucía ha aumentado dos puntos entre 2018 y 2022. Hoy es de un 13,5%, el mayor peso en términos relativos en 20 años (desde 2000), ha apuntado, así como que Andalucía registró en 2022 un total de 1.265 millones de euros de inversión extranjera productiva (el máximo histórico de la serie, iniciada en 1993), un 30,3% más de inversión extranjera que en 2021. Creció más del doble que el conjunto de España (13,9%), ha concluido Sanz.