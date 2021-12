Esto es lo que nunca debes hacer si te toca la Lotería de Navidad

"Si me tocara la Lotería..." ¿Cuántas veces hemos fantaseado con esta posibilidad e imaginado cómo cambiaría nuestras vidas? La inversión económica en Lotería de Navidad puede ser mayor o menor, pero la inversión emocional y de ilusión está siempre por las nubes desde el momento en el que adquieres un simple décimo. Para el que lo reconoce abiertamente y para el que lo vive en silencio, como si nada pasara, pero sabiendo que puede pasar de todo.

Ese porcentaje mínimo de que te toque el Gordo y puedas contar como mínimo con 400.000 euros te abre un amplio abanico de escenarios vitales que son necesarios de analizar con tiempo. Porque algunos no saben ni cuánto dinero toca con el Gordo de la Lotería de Navidad y otros tampoco son conscientes de las cosas que no se deben hacer si te termina tocando. Aquí te ponemos una pequeña muestra de cinco ejemplos.

No dejarle el décimo premiado a nadie

Aunque sea difícil lo primero que hay que intentar si te toca la Lotería de Navidad es mantener la calma y tras algunos gritos de euforia poner el décimo premiado a buen recaudo hasta que no cobre y no dejárselo a nadie, ni para que lo toque.

Hay mucho dinero en juego y mejor no fiarse ni de tus propios hijos pequeños puesto que su pérdida o rotura sería dramática.

No airear públicamente que te ha tocado el 'Gordo'

También es importante ser discreto y no comentar tu golpe de suerte con todo aquel con el que te cruces por la calle. Aunque es de costumbre ver celebrar a dueños de las administraciones de lotería con botellas de champán junto a algunos de los premiados, otros prefieren dejar pasar unas horas o días para acudir a poner todo en orden en el más absoluto de los secretos.

Darle demasiado bombo al hecho de que te ha tocado un gran premio de la Lotería puede llevarte a verte envuelto en compromisos o riesgos innecesarios.

Nunca gastar por gastar

Da igual la cantidad de dinero de que dispongas. Siempre hay algo en lo que te lo puedes gastar. Ropa, coches, casas, relojes, viajes...si te tocan 400.000 euros el ser humano es capaz de buscar 'deseos' por el doble de valor en cuestión de minutos y de fundírselo en cuestión de horas. Pero no es ni lo necesario ni lo recomendable.

Uno de los errores que se suele cometer cuanto te toca el Gordo de la Lotería es gastar el dinero según se cobra. Lo ideal es no dejar margen para la improvisación y pensar muy bien en qué invertir el dinero antes de que los niños de San Ildefonso tengan a bien sacar tu número y emparejarlo con el primer premio.

No invertir sin pensar

Otra de las cosas que no debes hacer es invertirlo sin pensar. Si no tienes claro qué hacer, no inviertas en algo que no conoces. Lo mejor es no arriesgar y si decides invertir, siempre debes hacerlo acompañado de la decisión de alguien que tenga formación en la materia.

Los actuales niveles de los tipos y la previsible subida de los mismos hacen que los expertos recomiendan actualmente no acudir a los fondos de inversión.

No dejar el trabajo

Por último, y quizás lo que a más de uno se le viene a la cabeza en primer término, es importante no dejar el trabajo a las primeras de cambio.

El primer impulso puede ser el de llegar a tu oficina y auto despedirte repartiendo billetes de 100 euros por las mesas, pero ni son formas ni estamos ante un botín lo suficientemente grande como para arriesgarnos a quedar en evidencia cuando con el paso de los meses el dinero se termine agotando y haga falta echar mano del fondo de emergencia.

Lo que sí es cierto es que uno puede replantearse su futuro laboral a medio plazo, incluso apostar por adentrarse en ese terreno que siempre deseo explorar pero nunca pudo hacerlo por no sentir el respaldo económico necesario. para hacerlo ¡Con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad puede ser el momento!