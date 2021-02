Zona Franca y Guardia Civil coordinan la seguridad del futuro recinto fiscal Bahía de Algeciras

Una delegación del equipo directivo de la Zona Franca de Cádiz se ha reunido este martes con el coronel jefe de Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Francisco Almansa, para coordinar y concretar los detalles del sistema de control de vigilancia y demás medidas de seguridad que se incluyen en el proyecto de ejecución del nuevo Recinto Fiscal Bahía de Algeciras, que estará situado en terrenos de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Barrios.

La Zona Franca continúa con la planificación de la puesta en marcha del recinto. Esta reunión ha tenido lugar apenas una semana después de que el Comité Ejecutivo del consorcio aprobara los trabajos de adecuación y adecentamiento del espacio fiscal y aduanero.

La seguridad del nuevo recinto fiscal estará a cargo de la Guardia Civil, como el de Cádiz. Zona Franca destaca que solo el diseño de los flujos de entrada y salida de transportes, con un amplio espacio para la ordenación del tráfico y la supervisión de la Guardia Civil, supone un antes y un después en este tipo de recintos, "a lo que se suma la aplicación de técnicas telemáticas de control y seguimiento de las mercancías que favorecerá la labor tanto del cuerpo como de los técnicos de Aduanas".

El diseño del recinto se realizó de forma conjunta entre Zona Franca de Cádiz y la Demarcación de Aduanas "con la vocación de integrar las nuevas tecnologías de la comunicación a la labor aduanera, conformando un proyecto que supone un hito en el concepto de vigilancia y supervisión", destaca el consorcio, que indica que entre los trabajos que se van acometer destacan la sustitución y ampliación del vallado perimetral actual (2.132 metros lineales) y la creación de una ronda de vigilancia, de la misma longitud del vallado, que incluye el sistema de control de vigilancia, cámaras térmicas, alumbrado y demás medidas de seguridad.

La obra también contempla la remodelación del vial de acceso con la incorporación de dos rotondas, la ejecución de los controles de acceso y sistemas de lector de matrículas. Todos estos trabajos están recogidos en el presupuesto base de licitación de la obra que asciende a 2.496.192,36 euros (IVA no incluido), de los cuales una parte se destina a obra civil (1.593.714,09 euros IVA no incluido), mientras que el importe restante será para instalaciones (902.478 euros IVA no incluido)

El inicio de la obra, cuyo plazo de ejecución es de ocho meses, está condicionado a la obtención de la licencia municipal, que se otorgará tras la aprobación definitiva de los dos estudios de detalle que la Zona Franca presentó el pasado agosto y que está en tramitación por parte del Ayuntamiento de Los Barrios.

Las empresas que operen en el Recinto Fiscal Bahía de Algeciras se beneficiarán, dependiendo de la actividad que realicen, de las ventajas aduaneras y fiscales propias de este tipo de recintos lo que supone un ahorro de costes y otorga valor añadido y un plus de competitividad a su actividad.