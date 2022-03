Los transportistas de la Plataforma Nacional siguen con sus protestas con una concentración en Los Barrios

Camioneros integrantes de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, autónomos y responsables de pymes, han realizado este domingo un acto informativo en el recinto ferial de Los Barrios con el que continúan sus movilizaciones, que este lunes cumplen las dos semanas de paros en el sector. El pasado viernes la ministra Raquel Sánchez se reunió con el presidente del colectivo que ha convocado el paro, Manuel Hernández, que decidió continuar con la huelga al no estar de acuerdo con las soluciones propuestas.

Los convocantes de la concentración consideran que el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -en el que no está representado esta plataforma- para una rebaja de 20 céntimos de euro por litro de combustible, entre otras medidas de ayuda, no es suficiente. "Son migajas. Con esos precios vamos a seguir a pérdidas y no podemos trabajar. El dinero se lo llevan los intermediarios, ha indicado Pablo Iglesias, portavoz de la plataforma en la comarca.

"Seguimos con los actos y continuaremos con las reuniones informativas en rotondas y marchas lentas. Vamos a seguir trabajando y pedimos a las empresas con las que trabajamos que no arranquen. Esa rebaja de 20 céntimos, cuando entre en vigor, el combustible estará más caro y seguiremos trabajando a pérdidas. El acuerdo es una pantomima", afirma el transportista.

El acto celebrado en Los Barrios ha consistido en una concentración con un escenario con música y proyecciones. Además, las mujeres de algunos transportistas han contado testimonios de la situación que viven por los actuales precios y con mensajes de optimismo.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha acudido a la concentración y ha expresado su apoyo a los transportistas. "Desde el Ayuntamiento de Los Barrios llevamos meses proponiendo soluciones para el sector, que lleva mucho tiempo reclamando mejoras. Compartimos su reivindicaciones. Muchos de ellos son vecinos de Los Barrios", ha explicado.

Este sábado, el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte pidió a los camioneros que están secundando el paro que no tiren la toalla ahora "bajo ningún concepto". "No estamos pidiendo limosnas, las ayudas que nos quieren dar no es la solución de nada", reclamó Manuel Hernández, que invitó a sus asociados a "seguir hasta el final". "Aguantamos el último tirón porque lo tenemos en la mano", escribió en el Facebook del colectivo.