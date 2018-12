El Pleno de Los Barrios deja en suspenso cinco artículos del convenio colectivo municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios aprobó este lunes en la sesión ordinaria de diciembre, con los votos del equipo de gobierno, del PP y de Los Barrios Sí se Puede, dejar en suspenso cinco de los 19 artículos acordados en la mesa de negociación de las condiciones de trabajo de los empleados municipales. Se trata de los puntos que hacen referencia a la jornada laboral, tal y como ha solicitado la Junta de Andalucía en un requerimiento al Consistorio. En enero se volverá a iniciar las negociaciones con las centrales sindicales, una vez que pasen las elecciones sindicales.

El alcalde, Jorge Romero, apuntó que el resto de artículos siguen en vigor. "La Junta de Andalucía nos ha dado de plazo hasta el 24 de enero para consensuar un documento más completo y tener un acuerdo que satisfaga a ambas partes dentro de la legalidad. Sería muy grave no cumplir con la advertencia de la Junta”.

El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Alconchel, recordó que en el Ayuntamiento barreño lleva "20 años de convenios ilegales y de mentiras; el caso por ejemplo de la fiesta de Santa Rita no está en ningún calendario laboral por ley. En las actas se da fe de todo los que se habló y de nuestra voluntad siempre de llegar a un buen acuerdo para todos”.

El portavoz del PSOE, Salvador Puerto, criticó la gestión municipal: “Este asunto lo avanzamos hace dos meses y confirma que no se están haciendo bien las cosas y no hay voluntad política de enderezarla. Es una irresponsabilidad prometer a parte de la plantilla unas condiciones laborales que luego no se van a cumplir. Le pedimos que reinicie y enderece el rumbo”.

El alcalde respondió recordando la gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento: “Este árbol está torcido desde que el PSOE negoció el primer convenio. Ningún acuerdo iniciado por el PSOE ha sido legal, el convenio de 1994 por ejemplo fue anulado por la misma autoridad laboral que ahora ha instado a corregir estos cinco artículos. El PSOE negociaba antes al estilo compadre y ahora viene el señor Puerto dando lecciones, intentando engañar a los ciudadanos. Hay tiempo para arreglar esta situación y no buscar culpables”.

En este requerimiento que firma el delegado del Gobierno de la Junta, la autoridad laboral hace referencia a las cláusulas de garantías de los artículos 6 y 7. “Hay que señalar que no existen condiciones ad personam para los empleados públicos. Si de modifican las normas, las modificaciones resultantes les afectan completamente, debiéndose tener en cuenta la prevalencia de la Ley sobre el acuerdo y la aplicabilidad de los principios de legalidad y de jerarquía normativa, que de modo especial afecta a la Administración”.

Otro de los artículos afectados es el 11.1, referente a la jornada laboral. El documento de la Junta señala que “la jornada laboral no se adecua al número de horas establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018".

Otros artículos que se deben cambiar se refieren a la recuperación de horas de trabajo por el disfrute de la jornada de verano o la reducción de la jornada sin merma en las retribuciones para los trabajadores que lleven 31 años de servicio o que tengan más de 60 años con un mínimo de 10 años de trabajo en el Ayuntamiento. La Junta deja claro que “contradice lo dispuesto en la normativa y en el texto aprobado por en el Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios no se habla en ningún momento de deducción proporcional de retribuciones, por lo que reducir la jornada manteniendo las mismas retribuciones económicas se considera ilegal”.

También señala la Junta que el día festivo de Santa Rita no está considerado como tal en el calendario laboral nacional, andaluz o local, por lo que no se entiende que esté contemplado por convenio. En cuanto a las vacaciones, la Junta también indica que es ilegal que cada empleado tenga derecho a un día más de vacaciones cinco años antes de lo previsto en las normas. "El periodo vacacional se disfrutará obligatoriamente dentro del año natural en que se hubiese devengado o hasta el 15 de enero del siguiente, si bien, preferentemente, deberá concentrarse en los de meses de junio a septiembre, no hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente”.