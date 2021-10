El socialista Salvador Puerto renuncia a su acta de concejal de Los Barrios y deja la política

El concejal socialista Salvador Puerto ha anunciado este miércoles su renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Los Barrios y su despedida de la política diez años después.

Antes de la finalización del Pleno, Puerto leyó unas palabras de despedida. “Quería cerrar mi etapa política de la misma forma que he intentado ejercerla durante estos 10 años, con mis errores y aciertos, pero siempre dando la cara y tratando de ser honesto conmigo mismo y con los ciudadanos, y agradezco sinceramente la oportunidad de hacerlo”, apuntó en su intervención.

El socialista dio las gracias y pidió "disculpas" en primer lugar a su familia. "A mi mujer, a mis hijos, a mis padres y a mis amigos por su apoyo incondicional, por su comprensión infinita y por el tiempo que mi actividad política les ha quitado”, manifestó.

En su intervención también dio las gracias y pidió disculpas a los vecinos y vecinas de Los Barrios “que personalmente me han mostrado su apoyo durante todos estos años, y a todo aquel que me brindó su confianza en forma de voto por unas siglas debajo de las cuales estaba una lista encabezada con mi nombre. Lamento a quien haya podido decepcionar por no haber conseguido todos los objetivos que nos planteamos y también lamento dejar esta tercera legislatura a mitad de camino”.

“Como firme defensor de la vocación política, me alegra ver que, precisamente cuando más enconados son los momentos políticos en estamentos superiores, aquí en Los Barrios estemos dando un ejemplo de normalidad democrática en esta nueva etapa en la Corporación. La rivalidad política no tiene que estar reñida con la cordialidad, y me precio de llevarme tras esta larga etapa una buena relación personal con muchos de los que han ocupado la bancada de enfrente. Algunos que aún estáis ahí y otros que ya no están”, indicó el concejal.

Puerto comenzó su etapa política en 2011 ocupando el número dos en la lista de Juan Montedeoca a las elecciones de 2011 y en las elecciones municipales de 2015 como candidato a la Alcaldía. Ha estado como concejal socialista en la Corporación Municipal durante los últimos 10 años, donde ha desempeñado además las funciones de portavoz del grupo socialista y secretario general de la formación hasta octubre de 2020.

Tres mociones

El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad este miércoles en la sesión del mes de octubre tres mociones presentadas por los grupos políticos Los Barrios 100x100, PSOE y Podemos.

La primera ha sido la presentada por el Grupo Municipal Podemos para la vuelta total y efectiva de la atención presencial en la atención primaria. “Consideramos que es necesario recuperar totalmente la atención primaria presencial, por lo que pedimos una dotación económica con carácter de urgencia que sea capaz de asegurar los recursos suficientes para ello”, apuntó el portavoz Rafael Oliva.

El portavoz del PP, Pablo García, destacó que votaría a favor de la propuesta y apuntó que ya la Junta está recuperando progresivamente la normalidad, “la situación de la pandemia posibilita que los usuarios puedan optar, entre las citas disponibles, a consulta presencial o telefónica según sus preferencias, lo que supone mayor accesibilidad a los centros de Atención Primaria”.

Por su parte el portavoz del PSOE, Daniel Perea, pidió instar a la Junta una mesa de participación con los diferentes colectivos en la que se planteen soluciones reales a la problemática en defensa de la sanidad andaluza.

La portavoz de Los Barrios 100x100, Sara Lobato, mostró su apoyo a la moción, destacando la falta de especialistas no solo en el municipio, sino en toda la comarca. “Es un debate bastante amplio, pero si nos centramos en nuestro distrito sanitario tenemos que denunciar la falta de especialistas”.

Este punto, con unas breves enmiendas del PSOE y Los Barrios 100x100, fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos.

Otro de los puntos que se ha debatido en la sesión plenaria ha sido la moción del PSOE con motivo del aumento de las agresiones LGTBIFóbicas ligadas a discursos de odio.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha destacado en su intervención que “día tras día conocemos nuevos casos de LGTBIfobia en España, un país pionero en el reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo en cuanto a la defensa de las personas lesbianas, gays, personas trans y bisexuales. Estas actitudes violentas, que causan un gran sufrimiento a las víctimas y que, en muchos casos, ni se llegan a denunciar, están alentadas y precedidas por los discursos de odio, especialmente cuando éstos se institucionalizan o normalizan en el ámbito público”.

Una moción en la que se refleja que “es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones se visibilice el apoyo público e institucional al colectivo LGTBI y a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, y se denuncien estas agresiones, así como también la puesta en marcha de todas las herramientas normativas necesarias para combatirlas”, matizó Perea.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Los Barrios se propuso que se ratifique el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad, los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo. Este punto se aprobó también por unanimidad de todos los grupos de la Corporación.

Antes de la votación, en su turno de intervenciones la delegada de Servicios Sociales, Sara Lobato, apuntó que el equipo de gobierno, “lleva muchos años apoyando a este colectivo, este Ayuntamiento es pionero y de ahí que tengamos por ejemplo el primer Observatorio contra la LGTBIfobia de la provincia de Cádiz o también seamos un referente en la formación de nuestra Policía Local en este asunto, aparte de los talleres que imparte de manera semanal por el colectivo Rolja Directa”.

“Llevamos más de seis años en la lucha por los derechos humanos con numerosas actividades organizadas, formando a vecinos a profesionales y trabajadores municipales y además poniendo en marcha un lugar para poder atender a las víctimas”, apuntó Lobato.

Otra de las propuestas aprobadas por el Pleno por unanimidad ha sido la que ha presentada por el Grupo Municipal Los Barrios 100x100 solicitando el apoyo en materia de investigación, recursos e inversiones para la lucha contra el cáncer.

“Esta inyección económica debe servir para dar un empuje definitivo a la investigación contra el cáncer, y especialmente contra el cáncer de mama metastásico, que permita salvar el mayor número de vidas entre las mujeres”, indicó Lobato.

El mapa de mortalidad sitúa a la provincia de Cádiz, junto a las de Sevilla y Huelva, como las zonas de la comunidad con un mayor número de fallecimientos por enfermedades oncológicas.

“Por todo ello se propone instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a que se incremente la inversión en investigación sobre el cáncer de mama. Que se habiliten además los mecanismos de prevención e información necesarios para una detección precoz”, destacó la portavoz del equipo de gobierno, Sara Lobato.

También en esta propuesta se insta a la Junta a que disponga las instalaciones necesarias para procurar la mayor comodidad posible a las pacientes y familiares en sus tratamientos; además de optimizar la ratio de pacientes asignados a cada oncólogo y a cubrir vacaciones y bajas.