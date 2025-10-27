El río Palmones y las sociedades portadoras del tecnocomplejo achelense (I)

Esta Comunicación tiene por objetivo presentar una aproximación a la información histórica relacionada con las sociedades portadoras del tecnocomplejo Achelense o Modo 2 dentro de nuestro programa de investigación. Éste tiene por objetivo general la creación de un modelo de contrastación para el Campo de Gibraltar, que nos permita acercarnos a sus características diferenciadoras y su comparación con otras regiones.

Un proyecto de investigación debe contar con una posición teórica, una toma de postura que defina y en última instancia rija el trabajo que realiza. La elección de unos principios teóricos-metodológicos se convierte en un mecanismo básico para conseguir una coherencia, tan necesaria en estos años donde el eclecticismo postmoderno induce a los profesionales de la arqueología a huir de cualquier planteamiento teórico e intentar obtener “lo mejor” de cada corriente.

Por todo ello, y como elección personal, partimos de una posición teórica como es la Arqueología Social para el estudio de las bandas de cazadores-recolectores. Así, para nosotros, la Arqueología no es ni una rama de la Antropología ni una ciencia auxiliar de la Historia, sino que ésta es explicada como una disciplina de la Ciencia Social a través de la cual nos podemos acercar a la totalidad social. Para ello, nos serviremos del registro arqueológico, que por medio de los sistemas de mediaciones inferenciales nos ayudarán a obtener los conocimientos que permitan la explicación científica de la historia concreta.

Para M. Gándara, una posición teórica determinada, como modelo simplificador de la realidad que es, guía el trabajo de una comunidad académica concreta, permitiendo "la generación y el desarrollo" de diferentes teorías sustantivas como consecuencia de las distintas áreas que forman la posición teórica.

La teoría sustantiva es definida como un conjunto de enunciados sistemáticamente relacionados, que incluye al menos un principio general tipo-ley, que es refutable, no confirmable, en principio y que se propone para explicar/comprender un fenómeno o proceso. Dentro de la propuesta de la Arqueología Social la teoría sustantiva general es el Materialismo Histórico, el cual explica a la sociedad como una totalidad concreta, describiendo el proceso de desarrollo histórico de éstas por medio de los diferentes niveles de generalidad (formación económica y social), particularidad (modo de vida) y singularidad (cultura).

Sobre la base de una teoría sustantiva como es el Materialismo Histórico, pretendemos profundizar en el conocimiento de los procesos históricos y más concretamente los que tuvieron lugar en el sur de la península Ibérica durante el Pleistoceno. Así, aspiramos a aproximarnos a la formación social de cazadores-recolectores, por medio del análisis de los modos de producción y reproducción social y su concreción empírica en los modos de vida.

En este proyecto, y atendiendo a nuestra posición teórica de partida, pretendemos aproximarnos, como uno de los objetivos básicos, a la articulación social del territorio por parte de las sociedades del Paleolítico, donde valoraremos el emplazamiento de los lugares de asentamiento, la distribución de los recursos naturales, las áreas de captación de recursos pétreos,… Junto a ello, también estudiaremos el proceso técnico de talla de los diferentes productos retocados, que nos ayudarán en última instancia a la reconstrucción de los procesos de trabajo, para así aproximarnos a los diferentes modos de vida como concreción empírica de los modos de trabajo.

Localización geográfica.

Aunque somos conscientes de las limitaciones ofrecidas por una prospección arqueológica superficial, no descartamos la programación de una serie de excavaciones arqueológicas encaminadas no sólo a la plasmación de una perspectiva sincrónica y diacrónica, sino también a una aproximación a los modos de vida, que al fin y al cabo como historiadores es a lo que debemos aspirar.

Desde nuestra posición teórica debemos mostrar su correspondencia con el modelo de análisis arqueológico empleado a la hora de estudiar los restos arqueológicos, que en nuestro caso se va a relacionar exclusivamente con productos transformados en roca, dado las características de nuestra intervención.

Desde un primer momento, nos ha interesado estudiar el proceso de trabajo desde la localización de las materias primas hasta la elaboración de las herramientas de trabajo, considerándolo todo ello como una inversión de fuerza de trabajo, por lo que no hemos sido partidarios de emplear modelos idealistas subjetivos descriptivos. Por el contrario, sí nos ha parecido aceptable la formulación dialéctica planteada por el Sistema Lógico Analítico para los conjuntos del Paleolítico inferior, por lo que hemos empleado esta propuesta para estudiar los productos arqueológicos.

Como es evidente, no podemos entender la totalidad material de las sociedades del Paleolítico tan sólo por sus manifestaciones tecnológicas, sino que éstas deben ser ampliadas a otras de la vida social. Sin embargo, las limitaciones del registro arqueológico de superficie, sujetas a fuertes procesos erosivos y deposicionales, limitan las inferencias históricas obtenidas.

El trabajo arqueológico desarrollado en el término municipal de Los Barrios se ha dividido entre las labores de campo y de laboratorio. Esta última, desarrollada paralelamente al trabajo de campo, ha sido realizada tanto en el laboratorio de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cádiz como en el I.E.S. Carlos Cano de Los Barrios.

El trabajo de campo está siendo realizado con personal habituado en las tareas de prospección arqueológica (estudiantes de segundo ciclo y licenciados de tercer ciclo de Historia), cuestión ésta básica si pretendemos obtener unos buenos resultados en la misma. Junto a ello, también estamos colaborando con investigadores del Campo de Gibraltar.

Los problemas que nos hemos encontrando a la hora de realizar la prospección superficial hacen referencia no sólo a cuestiones relacionadas con la parcelación y la propiedad, sino también a la visibilidad, que se encuentra en consonancia con el uso diferencial del suelo actualmente. Así, buena parte del territorio estudiado se corresponde con terrenos baldíos incultos, o dominado por especies vegetales de monte alto y bajo, por lo que su visibilidad es escasa. Esta circunstancia nos impide en algunas zonas documentar nuevos sitios arqueológicos.

Este hecho ha permitido que la prospección superficial haya tenido unos resultados más óptimos sobre aquellos territorios caracterizados por la ausencia de vegetación (los escasos lugares cultivados, carriles rurales,...).

Junto a ello, reflexionar también sobre el tipo de sitios arqueológicos localizados, todos ellos de superficie y vinculados, en su mayoría, con las terrazas fluviales del río Palmones. Lugares que nos permiten aproximarnos a la articulación social del territorio por parte de los diferentes homínidos, pero que nos limitan la información diacrónica y la reconstrucción de sus modos de vida, que al fin y al cabo como historiadores es a lo que debemos aspirar.

La información recogida en las terrazas fluviales del río Palmones se corresponde principalmente con materiales vinculados a las sociedades portadoras del tecnocomplejo Achelense o Modo 2, dentro de lo que E. Vallespí denomina Achelense Pleno Ibérico. Mientras, los sitios relacionados con sociedades de neandertales aparecen en proporciones ínfimas.

Con el objetivo de no caer en un determinismo geográfico, la prospección de las terrazas fluviales del río Palmones se ha visto contrastada con la información recogida en los territorios de intravalles, que por el contrario no nos han ofrecido información sobre las sociedades del paleolítico y sí sobre las tribales.

Lazareto. BN1G.

Aproximación a las terrazas fluviales del Palmones

El río Palmones, con una cuenca de unos 350 km², drena las sierras del Campo de Gibraltar situadas al oeste y noroeste de la bahía de Algeciras, en donde afloran materiales sedimentarios de las Unidades Alóctonas del Campo de Gibraltar: la Unidad del Aljibe al oeste y al norte y la Unidad de Algeciras, principalmente en su curso bajo.

En su curso alto y medio la dirección general es norte-sur, excepto al sur de la sierra de Montecoche, en donde, mediante contactos tectónicos, aflora un conjunto de materiales arcillosos y calcáreos de edades comprendidas entre Paleoceno y Mioceno inferior. La erosión diferencial de estos materiales, más blandos que hasta los ahora encontrados por el río, junto con la presencia al sur de otro relieve más competente, provoca que el Palmones discurra unos 3 km en dirección este-oeste, volviendo a retomar la dirección norte-sur al atravesar de nuevo materiales de la Unidad del Aljibe. En su curso bajo (a partir de su unión con el arroyo del Tiradero) el río toma una dirección general WNW-ESE, divagando en meandros hasta su desembocadura en la bahía de Algeciras.

Durante gran parte del Cuaternario, en los momentos y lugares en que predominó la sedimentación frente a la erosión, adyacentes al cauce del río se originaron una serie de depósitos fluviales. El descenso del nivel de base del río, tanto por oscilaciones eustáticas como por levantamientos tectónicos, hizo que estos depósitos se estructuraran en forma de terrazas.

La tectónica comarcal, con direcciones locales este-oeste, es la responsable de la delimitación, durante el Cuaternario, de tres grandes áreas de sedimentación fluvial, separadas por relieves de Arenisca del Aljibe (en donde ha predominado la erosión). De norte a sur encontramos una primera área de depósito a cota 130-160, separada por los relieves de sierra del Junquillo y sierra de Montecoche, de un área central con depósitos fluviales a cota 75-100. Los relieves de la Loma de los Garlitos y puerto de Valdespera (serie de Charco Redondo) separan la anterior del área sur, la más extensa, donde los depósitos van desde el nivel del mar hasta la cota 50.

El estudio geomorfológico de los depósitos fluviales del término municipal de Los Barrios nos ha permitido definir cuatro niveles de terraza: T0 (Llanura de inundación actual), T1 (Terraza inferior), T2 (Terraza media) y T3 (Terraza superior). La relación geométrica de estos es tanto de terrazas encajadas (Villa de Los Barrios), como de terrazas escalonadas (Navas de Gibraltar).

Las diferentes terrazas del río Palmones nos han permitido documentar la presencia de distintas ocupaciones vinculadas a sociedades portadoras de los tecnocomplejos achelense y musteriense. Así, tenemos, entre otros:

T3: Venta Acosta-Pinpillar-1, Lazareto-1, Lazareto-2, Altos de Ringo, Venta Frenazo-Majadilla-1, Huerto Castillo-1, Huerto Castillo-2.

Venta Acosta-Pinpillar-1, Lazareto-1, Lazareto-2, Altos de Ringo, Venta Frenazo-Majadilla-1, Huerto Castillo-1, Huerto Castillo-2. T2: Cortijo Tinoco, Loma de la Casilla del Moral, El Chaparral, Cortijo Las Haciendas, Cerro del Pilar, Altos del Ringo-Depósitos de Agua, La Almoguera, Cortijo Coto de Roma.

Cortijo Tinoco, Loma de la Casilla del Moral, El Chaparral, Cortijo Las Haciendas, Cerro del Pilar, Altos del Ringo-Depósitos de Agua, La Almoguera, Cortijo Coto de Roma. T1: Huerta de Ocio-Plaza de Toros, Parada de Autobús, Residencia San Ramón, Casilla del Moral.

Junto a ello, en las terrazas inferiores y en la propia llanura de inundación (T0) se han podido documentar evidencias arqueológicas achelense fruto de los procesos gravitacionales (cerro de Villa Coca).

La mayoría de estas terrazas se diferencian bien, gracias a que sus laderas se encuentran regularizadas. A pesar de ello, nos gustaría resaltar cómo el desarrollo urbanístico del casco urbano de Los Barrios, situado sobre las terrazas del río Palmones, está afectando a los yacimientos paleolíticos. Por ello, consideramos necesario el control arqueológico de toda intervención urbanística que altere la posición originaria de las terrazas.

