Los Barrios se adhiere a la red de ciudades del Ramal Central

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado este lunes la propuesta de adhesión del municipio a la red de ciudades del Ramal Central de los corredores Mediterráneo y Atlántico. La portavoz de Los Barrios 100x100, Sara Lobato, ha señalado que “el futuro de esta comarca depende de estas grandes infraestructuras, nos han gobernado gobiernos estatales de todos los colores y seguimos con un ferrocarril de hace 102 años. De una vez por todas algún gobierno se tiene que poner las pilas con el Campo de Gibraltar y nos consideren ciudadanos de primera”.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha destacado en su intervención que “es una oportunidad estar unidos y reclamar esas infraestructuras, como las del transporte, claves para el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar. No podemos esperar ni un minuto más la inversión en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Lo que ha faltado a la comarca ha sido la falta de concienciación ciudadana, después de 102 años el tren no ha llegado, la consecuencia directa de no tener infraestructuras es la tasa estructural de paro que tenemos en la comarca. Somos un cruce de caminos y nunca lo hemos aprovechado”.

También se han aprobado por unanimidad la actualización de los planes de actuación local de Protección Civil ante los riesgos de contaminación del litoral y ante los riesgos de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, incluidos en el Plan de Emergencia Municipal y homologados por la Junta de Andalucía. Ambos puntos han salido para adelante con el apoyo de todos los grupos de la corporación.

También ha salido adelante por unanimidad la revisión de oficio de las bases para la adjudicación de una licencia de taxi adaptado a personas con movilidad reducida. Lobato ha destacado que se elevará esta revisión al consejo consultivo para que se manifieste sobre este asunto.

La propuesta de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización de la vía pública también ha sido aprobada. “Es una revisión de esta ordenanza adaptándola a la nueva situación económica, cuenta con nuevos hechos impositivos para food trucks o rodajes cinematográficos, que al final están ocupando un espacio público realizando su actividad”, apuntó la edil de Economía y Hacienda, Isabel Calvente

La propuesta del Grupo Municipal Popular de mantener la barrera de seguridad del río Guadarranque salió adelante por unanimidad, con una modificación por parte del PSOE, que fue aceptada por el PP.

El portavoz popular, Pablo García, ha defendido la propuesta y ha destacado en su intervención que “son necesarias una serie de medidas preventivas a la hora de su limpieza, además de instar al Ministerio del Interior a mantener esta instalación y estudiar nuevos sistemas de garantía. Se trata de mantener la actual barrera para el control del narcotráfico en la zona, unida a un mantenimiento del río para la seguridad de los vecinos de ambos municipios”.

El portavoz de Ciudadanos, Pedro González, ha destacado que esta barrera “es fundamental mantenerla y que se hagan esas labores preventivas de limpieza cada vez que haya lluvias torrenciales y reiterar su mantenimiento”.

El portavoz socialista, Daniel Perea, afeó la propuesta “es una moción del Partido Popular de San Roque y la trae a este Pleno, una barrera que en sus comienzos no era efectiva, pero se pusieron unos elementos metálicos y provocaron el fenómeno de presa del castor”.

Lobato destacó que “esta moción afecta al municipio de Los Barrios porque abarca dos orillas, y les afecta en primera persona también a los vecinos de Guadacorte. Lo importante aquí es el mantenimiento, se instalan cosas y luego se olvidan. Es primordial las medidas preventivas y que no moleste a ninguno de los términos municipales. Ministerio y Consejería de Medio Ambiente deben mantener una coordinación con este asunto”.

El alcalde barreño ha indicado en su intervención que “lo importantes es tener claro que esta barrera antinarcos es fundamental. Hay que respetar la posición institucional de cada uno de los municipio y no generar espacios de conflictos. Lo importante es la lucha contra el narcotráfico. Esta es una obra que ha tenido beneficios para ambos municipios, en Los Barrios ha sido un antes y un después para la barriada de Guadacorte”.

“Al final la propuesta del PP se ha aprobado con un plan de mantenimiento por parte de la Consejería de la Junta, a la que instamos a que haga un plan de conservación del río y la otra clave es que el Ministerio del Interior cuente con un plan de prevención y limpie la zona y no lo haga de manera posterior”, apuntó Alconchel.

El alcalde también ha matizado que es importante “retomar las relaciones institucionales entre San Roque y Los Barrios”.

Por último, también salió para adelante por unanimidad la moción del Podemos sobre la reducción de pérdidas de agua potable. Un punto que generó un arduo debate entre los diferentes portavoces sobre la gestión de Arcgisa y la grave situación económica de esta empresa mancomunada.

La moción sobre la necesidad de extender la actividad de vacunación contra la Covid-19 a los módulos sanitarios de Palmones y Los Cortijillos, presentada por el PSOE se aprobó por unanimidad, tras otro intenso debate.