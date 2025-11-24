El Pleno de Los Barrios decidirá el jueves si se consulta a los vecinos sobre la concesión del polideportivo San Rafael a Reygadas

El Ayuntamiento de Los Barrios abordará este jueves 27 de noviembre, a las 9:00, la celebración de un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de realizar una consulta popular sobre la concesión de la gestión de las instalaciones del polideportivo San Rafael a la empresa Reygadas Sports. La sesión ha sido convocada oficialmente tras la solicitud del Grupo Municipal Socialista, según informó su secretario general, Daniel Perea.

El PSOE elevó esta petición al considerar que la decisión —que afectaría a la gestión de equipamientos públicos durante cuatro décadas— requiere el pronunciamiento directo de la ciudadanía. La propuesta de consulta también podrá ser tratada gracias a que Vox, representado por la concejal Celia Fuentes, también presentó una solicitud en el mismo sentido.

Los socialistas recuerdan que este mecanismo de participación está previsto en la normativa y subrayan que es “imprescindible” que los vecinos puedan opinar antes de que el gobierno local adopte una decisión definitiva. Además, insisten en que la consulta debe organizarse con el menor coste posible, evitando “gastos innecesarios en merchandising y autobombo”.

“Esperemos que Los Barrios 100x100 y el Partido Popular no se opongan a dar voz al pueblo”, señaló Perea, quien defiende que “destinar una partida mínima para que decidan los vecinos está más que justificado si tenemos en cuenta que está en juego la cesión de unas instalaciones valoradas en 4 millones de euros”.

El pleno será público y podrá seguirse tanto por los medios de comunicación como por cualquier vecino interesado.