El Pleno de Los Barrios insta al Gobierno que ejecute una nueva vía de circunvalación en la Bahía de Algeciras

El Pleno de Los Barrios ha aprobado este lunes con los votos favorables de Los Barrios 100x100, PP y Ciudadanos y PSOE y la abstención de Podemos la moción presentada por el grupo municipal de Los Barrios 100×100 para instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a que ejecute la circunvalación comarcal de la Bahía de Algeciras. “En concreto a que ejecute inversiones urgentes para mejorar la fluidez y la seguridad vial en la A7 a su paso por el Campo de Gibraltar”, señaló la portavoz del equipo de gobierno Sara Lobato.

Entre los argumentos de la propuesta destaca que esta vía tiene una media de 75.000 vehículos diarios a la altura de Palmones (punto kilométrico 111,2). “Una autovía que da asistencia a una población de más de 300.000 personas residentes, más los usuarios a diario externos de la comarca; además supone un paso obligado para la entrada y salida de camiones del puerto de Algeciras y las grandes industrias de los polígonos de San Roque y Los Barrios”, apuntó Lobato.

“Las consecuencias de esta saturación son evidentes: grandes atascos y retenciones prácticamente a diario en horas punta; tanto en sentido Algeciras, agravado por los semáforos que regulan el tráfico a la entrada de Algeciras; como en los tramos de Palmones y Los Cortijillos, en ambas direcciones, y perjudicado por el cambio de turno en las principales industrias de Palmones y Guadarranque", señaló la portavoz del equipo de gobierno.

Una moción que tuvo un amplio debate de cada uno de los portavoces municipales. El portavoz de Ciudadanos, Pedro González, destacó que “no es la primera vez que viene a este pleno una moción de este tipo, nosotros la apoyamos ya que no es solo una mejora para Los Barrios, sino para toda la comarca”.

El portavoz de Podemos, Rafael Oliva, indicó que “nuestra postura siempre ha sido defender el transporte público y la opción de un tranvía que conecte el arco de la bahía. Hay alternativas menos contaminantes como el tren, estaríamos a favor de mejorar la A7, pero no a este tipo de inversiones como una circunvalación por el impacto medioambiental”.

Por su parte, el portavoz del PP, Pablo García, ha señalado que “el PP de Los Barrios siempre va a apoyar este tipo de mociones apoyando el transporte en la comarca. Hemos visto durante décadas un total abandono por parte de todos los partidos políticos con esta comarca”.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha apuntado que “es una reivindicación histórica, hay que aprovechar que tenemos un Gobierno de España que se está volcando con el Campo de Gibraltar y es buen momento de solicitar este tipo de inversiones con fondos como los Next Generation”.

Lobato destacó que “siempre llegan las migajas a nuestra comarca, nos conformamos con cualquier cosa. El tren es un ejemplo de la desidia de las administraciones y que no se materializan esas inversiones prometidas tantas veces. Una prueba es que se caducan los procedimientos medioambientales y hay que empezar de nuevo. Estamos cansados de justificar que no se haga. Seguimos siendo una de las comarcas con más paro del país, unos polígonos muy potentes, pedimos no es más ni menos que otras comarcas españolas”.

Cerró el debate el alcalde, Miguel Alconchel, quien señaló que “nos preocupa la situación de esta vía y lo lamentable de todo esto, es que a pesar de estar contemplado en los Presupuestos Generales del Estado mejoras considerables, el Gobierno de España no ha mostrado ningún tipo de interés por acometer las mejoras, ya que hasta la fecha no se ha hecho nada por mejorar la A7 a su paso por nuestra comarca”.

Otros puntos

También salió adelante con los votos de Los Barrios 100x100, PP y Ciudadanos la aprobación inicial del expediente colectivo de baja por prescripción de obligaciones reconocidas, operaciones pendientes de aplicación, ordenaciones de pago y devoluciones de ingresos indebidos pendientes de pago, procedente de ejercicios cerrados.

Lobato agradeció al departamento de Tesorería el trabajo para esta depuración de facturas, “una aprobación inicial de una mayoría facturas de la etapa entre los años 2009 y 2008, una contabilidad que refleja la realidad económica de este Ayuntamiento. Una facturación que requiere un periodo de exposición pública para en ese periodo hacer alegaciones, muchas de estas facturas son peticiones de gastos de los propios trabajadores que se acogieron en un convenio que fue declarado posteriormente ilegal”.

Otra de las propuestas aprobada fue la moción del Grupo Municipal Podemos en defensa de los trabajadores del Infoca y de Amaya “que demandan de mejoras laborales y medidas contra la precariedad del servicio atiendan sus "demandas históricas": la estabilidad de la plantilla mediante contrataciones que cubran las necesidades del servicio durante todo el año y no sólo durante la época de mayor riesgo de incendios, el reconocimiento de la antigüedad, una labor donde arriesgan su vida”, defendió la edil de Podemos, Cristina Maldonado en su propuesta.