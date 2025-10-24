Los Barrios emprende el nuevo plan de asfaltado en Guadacorte y el parque empresarial de Palmones

Preparación de una de las calles que será asfaltada en Guadacorte.

Los Barrios ha comenzado las obras previas al nuevo plan de asfaltado que se llevará a cabo en el municipio, que arrancará por la zona de Guadacorte y el parque empresarial Palmones.

La delegada de Urbanismo, Sara Lobato, ha explicado que este plan supone una inversión de 1,4 millones de euros para un total de 42 calles en Guadacorte, Dehesa-Vega del Golf Parque Empresarial Palmones, Palmones y Los Cortijillos.

Estos trabajos previos consisten en la preparación de las arquetas e imbornales. “En las próximas semanas comenzaremos con los trabajos de asfaltado, informaremos de los cortes de calle, y ya pedimos disculpas de antemano por las molestias que podamos causar”, avanzó la edil.

“Solicitamos mucha precaución a nuestros vecinos durante la realización de estas obras que van a suponer una mejora sustancial en los viarios de nuestro municipio”, señaló Sara Lobato.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha recibido financiación a la Diputación Provincial de Cádiz para ejecutar este nuevo plan de asfaltado, que sigue al que se ejecutó en julio de 2023, y que supuso una inversión de 2,5 millones para 120 calles.

Lobato ha anunciado que ya se está trabajando en el siguiente plan de asfaltado que se acometerá en el Centro de Los Barrios.