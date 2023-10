Los Barrios vive la novena edición del Oktobeerfest

Los Barrios vive desde este mediodía en la plaza de toros de La Montera la novena edición del Oktobeerfest, la fiesta de la cerveza, que se celebrará hasta este domingo, 8 de octubre.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de buena parte del equipo de gobierno, encabezados por el alcalde, Miguel Alconchel, que ha hecho el brindis inaugural junto al presidente de la asociación Círculo de Amigos Tres Catorce, Miguel Jiménez Negrete, y han invitado a todos los vecinos del municipio y del resto de la comarca que disfruten de una fiesta "que ya está consolidada y que cumple ya nueve ediciones". "Nuestro municipio es el pionero y el referente de esta fiesta en la comarca, en la que además de cerveza los asistentes podrán disfrutar de es un escaparate de buenos grupos de música”, destaca la organización.

Esta edición que será más solidaria que nunca, ya que se han puesto a la venta por dos euros unos vasos reutilizables solidarios, como campaña de ayuda para la investigación de la enfermedad de la pequeña Valentina.

La fiesta de la cerveza, como en las ediciones anteriores, está organizada por el Círculo de Amigos Tres Catorce con la colaboración del Ayuntamiento de Los Barrios. Este año se espera que se consuman unos 9.000 litros de cerveza. Durante estos tres días actuarán varios grupos de música. Los de este viernes son Dr. No, Little Less y Parachutes, con su tributo a Coldplay.

Este sábado los asistentes disfrutarán de las actuaciones de TNT; O’Funkillo y El monito presumido; y el domingo actuarán Los ejecutivos, by Fugitivos del Swing y la La Casa de Batiato.