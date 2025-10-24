El mercado del ibérico y la tosta gigante de 150 metros, cita gastronómica imperdible en Los Barrios

Los Barrios celebrará la cuarta edición del Mercado del Ibérico y la Tosta Gigante, una cita gastronómica y social que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Paseo de la Constitución de la Villa barreña.

El mercado de Los Barrios contará con diferentes expositores y puestos con productos de chacinas, embutidos y derivados del cerdo ibérico de distintas marcas, así como puestos de aceite, productos artesanales, etc.

El edificio Pósito ha acogido la presentación del evento con el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel; la delegada de Ferias y Fiestas, May Gallego además de José Manuel Almario, presidente de la Asociación Meta Andalucía y coordinador del evento del mercado ibérico y la tosta; y el presidente de la Peña La Tagarnina, Francisco Ríos.

May Gallego ha sido la encargada de dar la bienvenida a la presentación de este evento, “ya consolidado, que fomenta el comercio local y además nos convertimos en referente del ibérico. Agradecer a Almario su implicación y también el gran apoyo de la Peña La Tagarnina en este evento, además de todos los colaboradores para que este mercado sea una realidad”. Un agradecimiento que ha hecho extensivo a las empresas de embutidos Melgar, Cerdito Andaluza, Pepe Jime, , embutidos Medina, Gamarro, Icarben y José Manuel Almario, que estarán presentes en el mercado.

En esta edición participan todas las panaderías del municipio: Acevedo, Panadería Señora de Los Remedios, Panadería Espinosa de Los Barrios y de Palmones y Panadería Horno Abuelo de Fernando.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha agradecido el trabajo de todas las partes implicadas para que esta quinta edición del Mercado del Ibérico y la Tosta Gigante sea una realidad, “reconocer el mérito y el trabajo de José Manuel Almario y también de la Peña La Tagarnina por su implicación cada año en este evento, sin olvidar a todas las delegaciones municipales implicadas en la organización de este mercado”.

Programación

La primera cita será el viernes 14 de noviembre a mediodía con la inauguración del mercado en el Paseo de la Constitución. A las 17:00 está prevista una actuación de música y de baile.

El sábado 15 está prevista una degustación de tagarninas en el Paseo a las 14:.00 y luego a partir de las 17:00 hay prevista la actuación de un grupo musical.

Para el domingo 16 de noviembre está programada a las 13:30 será la quinta edición de la tosta barreña de ibéricos de una longitud de 150 metros a lo largo de la calle La Plata. “Este año volveremos a elaborar un gran tosta ibérica y seguir con esa longitud para seguir siendo la tosta ibérica más grande el mundo”, matizó Almario. Los vecinos y visitantes que acudan podrán probar de manera gratuita esta tosta gigante.

Productos ibéricos.

Este evento cuenta con la colaboración de la peña La Tagarnina de Los Barrios y también con la colaboración José Manuel Almario y la Asociación Meta Andalucía. En su intervención Almario ha destacado que “este evento es un escaparate de muchos productores que vienen a presentar sus embutidos del cerdo, tanto de la Serranía de Ronda como de la comarca. Este evento tiene una gran acogida y se demuestra con el gran número de visitantes que vienen hasta Los Barrios a este mercado”.

El acto se cerró con un pequeño homenaje al que fuera presidente de la Peña La Tagarnina, Nicolás Ceballos; y también a algunos trabajadores de Almario por su dedicación en la empresa durante todos estos años.