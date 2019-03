Éxito de la Holi Colours de Los Barrios con 1.500 participantes

La Holi Colours de Los Barrios, un evento de carácter deportivo y lúdico que se celebró en la plaza de toros La Montera, resultó todo un éxito. Más de 1.500 personas, sobre todo jóvenes de entre 14 y 16 años, disfrutaron en un ambiente sano en el que no hubo incidentes de relevancia durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche.

A las 16:30 comenzó la carrera junto a los aparcamientos de la plaza de toros para recorrer la calle Padre Juan José. Después los asistentes disfrutaron del festival de música y color, con polvos que tiñeron a todos los asistentes de arco iris, dentro del coso con actuaciones musicales a cargo de nueve DJ, actividades y algunas sorpresas.

La concejal de Juventud de Los Barrios, Sara Lobato, destacó la asistencia de jóvenes y no tanto, ya que acudieron muchas familias al completo. “Ha sido un éxito rotundo. Han asistido jóvenes no solo de Los Barrios, sino también de toda la provincia. Durante toda la jornada el ambiente ha sido muy sano y no se ha producido ningún tipo de incidente”, destacó la edil poco antes de que finalizara la fiesta.