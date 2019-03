El 8M y Vox se encuentran en Los Barrios

Manolo Escobar y su Que viva España resuenan en el Paseo de la Constitución de Los Barrios. Ondeando banderas de España, varias personas corean al cantante desde un lado del Paseo, donde una mesa de Vox hace propaganda del partido de cara a las próximas convocatorias electorales. La actuación no es gratuita: en el templete se concentran los primeros participantes de la manifestación feminista por el 8-M.

La convocatoria por el Día Internacional de la Mujer ha dejado hace unos minutos una de las imágenes más curiosas del día en la Villa. Un grupo de jóvenes manifestantes ha recogido el guante y se ha sumado a cantar el Viva España, pero ellos con su bandera: la multicolor. La pugna amistosa se ha animado y han acabado situándose frente a los militantes de Vox al grito de "me gustan las peras, me gustan las manzanas, y en mi cama me meto, con quién me da la gana". Los de la mesa de propaganda no lo han dudado: himno de España a todo volumen para contrarrestar los cánticos.

Ese ha sido el preludio de la manifestación feminista de Los Barrios. Numerosas personas han participado pese a la lluvia en la marcha desde el Templete a la Plaza de la Iglesia, una de las varias convocadas en el Campo de Gibraltar.