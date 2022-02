Detenido en Los Barrios un conductor fugado tras un accidente en la rotonda del parque de bomberos

La Policía Local de Los Barrios ha detenido a un conductor que se dio a la fuga a pie la pasada medianoche tras provocar presuntamente un accidente con otro vehículo en la rotonda junto al parque de bomberos de Guadacorte.

Los agentes se trasladaron al lugar de los hechos, tras la llamada del conductor que había sufrido el accidente, denunciando que la persona que había provocado el accidente había abandonado su coche en el lugar del siniestro y había huido a pie.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda para localizar al conductor y finalmente lo localizaron andando en la zona de La Dehesa.

Una vez localizado, los agentes preguntaron a esta persona, que presentaba signos de embriaguez, si había estado implicada en el accidente de la rotonda, contestando que no en un tono elevado. De hecho, en un momento de la conversación esta persona tiró al suelo las llaves de un vehículo.

Los agentes le pidieron que le acompañara al lugar del accidente, donde el conductor afectado le reconoció como la persona que había provocado el siniestro; además de comprobarse que las llaves correspondían al vehículo del presunto autor del accidente.

Este individuo se negó en todo momento a colaborar y a someterse a la prueba de alcoholemia, por ello los agentes llamaron a la Guardia Civil de Tráfico para que levantara denuncia y se produjera a su detención.

50 multas en enero

La Policía Local ha sancionado en Los Barrios durante el pasado mes de enero a 50 personas por incumplimiento de algunas de las ordenanzas municipales.

Estas sanciones van desde multas de tráfico, también en materia urbanística o por incumplimiento a la normativa relativa a las responsabilidades en la posesión de mascotas, con infracciones que van desde la no recogida de excrementos en la calle o llevarlos sueltos.

“El resto de ciudadanos no tiene por qué aguantar las consecuencias de las actitudes incívicas de determinados dueños de mascotas. Vamos a continuar con esta lucha constante para que en nuestro municipio no haya excrementos de perros en la vía pública, hay que recordar que esta es una infracción difícil de sancionar porque se requiere que el agente de Policía esté in situ cuando se produce la infracción", ha comentado el concejal Evaristo Delgado, de Seguridad Ciudadana.

También Delgado ha anunciado que en breve se iniciará una campaña de control sobre animales de compañía, “el objetivo no es otro que comprobar que tanto ellos como sus propietarios cumplen con lo legalmente establecido”.