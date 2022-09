Un mes sin noticias de Paco Cano

Un mes sin pistas sobre el paradero de Paco Cano. Este martes se cumplen 31 días desde la desaparición en Los Barrios del conocido ex profesor de Educación Física y atleta veterano cuyo rastro se perdió en la jornada del pasado 13 de agosto.

Aquella mañana de sábado, Cano (77 años) salió de casa con su habitual ropa deportiva -pantalón corto de color oscuro y camiseta blanca de manga corta- y una mochila para efectuar una de sus frecuentes caminatas por el campo. Sin embargo, no volvió al caer la tarde.

Desde entonces, todos los dispositivos de búsqueda organizados por las autoridades y particulares se han saldado sin éxito y con poco o ningún rastro al que poder aferrarse para dar con el profesor de varias generaciones de barreños.

Un mes después, aunque la Guardia Civil mantiene abierto el caso, sus familiares no cesan en reclamar que la situación no caiga en el olvido así como más información a la Policía Judicial para poder actuar en paralelo o con organizaciones de voluntarios para seguir el rastreo en los parajes de la localidad.

Los familiares de Paco Cano denunciaron la desaparición ante la Guardia Civil a la mañana siguiente, la del domingo 14. Las horas previas, después de que anocheciera y no volviera a casa, uno de sus hijos estuvo buscando en coche por las pistas forestales que Cano solía recorrer en solitario. No llevaba teléfono móvil y apenas algo de dinero suelto aunque sí su DNI y una tarjeta bancaria, según la información difundida en el primer cartel de búsqueda elaborado por el puesto principal de la Guardia Civil de la localidad con los datos de la denuncia.

En él también se apuntaba la posibilidad de que Cano hubiera marchado hacia Medina Sidonia para participar en una prueba deportiva, si bien fue una tesis que pronto dejó de estar sobre la mesa porque en aquellos días no había ningún evento de ese tipo en aquella localidad, según sus familiares.

La desaparición trascendió públicamente al día siguiente, el festivo lunes 15 de agosto. De inmediato, un primer grupo de voluntarios se movilizó para buscarle por parajes de Benharás y otras zonas rurales. El alcalde, Miguel Alconchel, contribuyó a potenciar la búsqueda con voluntarios a través de su perfil en las redes sociales y la descripción del desaparecido: pelo canoso, 1,65 de altura y complexión atlética, además de su fotografía.

Al día siguiente, martes 16, las autoridades efectuaron la primera de varias batidas. Durante varios días consecutivos, fueron rastreados decenas de kilómetros a la redonda en torno a parajes como el carril de acceso a Ringo Rango, el Cordel del Jaramillo y el Corredor Verde.

En el operativo, encabezado por la Guardia Civil y con apoyo de la Policía Local, Protección Civil, Infoca y Bomberos, participaron también un centenar de vecinos como apoyo. Además, se contó con la labor de perros especializados; después, con un helicóptero dotado de cámaras especiales y, por último, con miembros de la Guardia Civil de la unidad subacuática.

Aquellos peinados del campo, igualmente infructuosos, concluyeron el fin de semana del 21 de agosto por motivos de seguridad. Ante el final de la veda en el monte resultaba totalmente desaconsejable la presencia de vecinos dispersos por los parajes forestales. De aquella campaña de búsqueda no tampoco trascendieron la existencia de datos o indicios que aportaran certidumbre sobre lo ocurrido.

A día de hoy, la asociación SOS Desaparecidos mantiene activa la búsqueda con medidas como la difusión del cartel en cajeros automáticos y publicaciones a modo de recordatorio a través de su página web y otros canales de difusión.

Irina Cano, hija del desaparecido, ha criticado en varias ocasiones a través de las redes sociales la supuesta falta de información por parte de los mandos de la investigación a los familiares que les permitan profundizar en el rastreo por su cuenta u organizar nuevas salidas al campo. "Tristemente, no tenemos ninguna información con la que trabajar. No sabemos qué itinerario pudo hacer mi padre, no tenemos los datos de los avistamientos, tampoco sabemos en qué zonas ya se han hecho batidas (más que las que se han publicado en las redes sociales) ni las que se están haciendo ahora", demandaba Cano el pasado 31 de agosto.

Cano, a su vez, ha agradecido públicamente en varias ocasiones todo el apoyo mostrado desde entonces, y que perdura a día de hoy, por parte de los vecinos de Los Barrios.

