Los Barrios denuncia el incivismo de los vecinos que no usan las papeleras

El delegado de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Los Barrios, Evaristo Delgado, lamenta el comportamiento incívico de algunos ciudadanos que no depositan los residuos en las papeleras. “Resulta muy triste comprobar con excesiva frecuencia como hay individuos que no observan las mínimas normas de convivencia y que no se preocupan absolutamente nada por mantener, en la medida de sus posibilidades, una buena imagen de su pueblo”, señala el concejal.

“Son pocos, una muy reducida minoría, porque la mayoría de los vecinos cumple educadamente las ordenanzas, pero esos pocos, por desgracia, causan un gran perjuicio al resto”, recalca el responsable municipal.El edil se pronuncia en tales términos “ante los malos hábitos de aquellas personas que acostumbran a arrojar basuras y desperdicios a la vía pública, en lugar de utilizar las papeleras, sin pensar en el prójimo”. “Es una actitud insolidaria e irrespetuosa con los demás que se repite semana tras semana. Calles sucias y mobiliario urbano maltratado y destrozado sin justificación alguna. Una pena”, indica.

“Sabemos, no lo negamos, que hemos tenido y tenemos problemas para cubrir las necesidades de limpieza de nuestra localidad como quisiéramos y que es por ello por lo que el actual equipo de gobierno, haciendo un gran esfuerzo económico y exprimiendo el presupuesto municipal al máximo, va a ampliar, prácticamente duplicar, el actual servicio de limpieza, pero sin la colaboración de todos, sin más educación y más civismo, sobre todo por parte de esa minoría que tiene la fea costumbre de comportarse como si fueran bárbaros, todo lo que hagamos nunca será suficiente”, sentencia Delgado.