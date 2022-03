El diestro afincado en Los Barrios David Galván, triunfador de la primera clasificatoria de la Copa Chenel

La segunda edición de la Copa Chenel, a la que se sumarán dos festejos más, comenzó este pasado sábado en el municipio madrileño de Alalpardo. En el cartel se lidiaban toros de la ganadería El Retamar y José Escolar para los espadas Francisco José Palazón, David Galván y Sebastián Ritter.

David Galván, diestro afincado en Los Barrios desde hace años, se ha proclamado triunfador de esta primera corrida de toros en fase clasificatoria tras desorejar al quinto bis de José Escolar tras una muy fuerte voltereta en el recibo capotero de su quinto titular. Antes, tras lidiar al segundo toro de la tarde, primero de su lote, también de José Escolar, recibió una fuerte ovación.

En número de premios lo igualó el colombiano Sebastián Ritter cortando una oreja a cada uno de sus oponentes de El Retamar y José Escolar. Francisco José Palazón obtuvo silencio tras aviso en ambos toros.

El jurado está compuesto por Raúl Tenorio, ganadero de San Isidro y Toros de Tenorio; el ganadero Jesús González; la aficionada e influencer Verónica Montero y el aficionado Alfonso Ibarra. Con las puntuaciones de este jurado se alzaba David Galván con la mayor nota de la tarde consiguiendo así ese paso directo a las semifinales de esta segunda edición de la Copa Chenel.

De cada tarde pasará un único triunfador, el que mayor puntuación haya conseguido a través del jurado, y los tres mejores segundos de las seis corridas de toros en fase clasificatoria. Estos tres últimos no se anunciarán hasta el final de esta fase. De esta manera, las puntuaciones no serán desveladas hasta que termine la fase clasificatoria para no condicionar las votaciones del resto de festejos de esta fase.

Los premios de la tarde caen en manos del picador Luis Alberto Parrón de la cuadrilla de Francisco José Palazón por el mejor puyazo. El mejor par de banderillas de la tarde va para Andrés Revuelta de la cuadrilla de David Galván y como mejor brega, Rafael González Amigo de la cuadrilla de Sebastián Ritter.

El próximo festejo de esta fase clasificatoria será este sábado 2 de abril en la localidad de El Álamo. En el se anuncian toros de Guerrero y Carpintero y Castillejo de Huebra para una terna compuesta por el albaceteño Miguel Tendero, el sevillano Javier Jiménez y el madrileño de Torrejón de Ardoz, Amor Rodríguez. El festejo comenzará a las 18:00 y las entradas ya están a la venta en este enlace.