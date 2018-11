Éxito de la conferencia de Pedro García Aguado en Los Barrios

Más de 600 personas se dieron cita el martes en el hotel Montera de Los Barrios para disfrutar de la conferencia Aprender a educar, que impartió Pedro García Aguado, ex jugador de waterpolo y presentador del programa de televisión Hermano Mayor. El Ayuntamiento barreño organizó esta actividad con motivo del día de la Erradicación de la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre.

Durante dos horas y media, García Aguado explicó a los padres cómo han de guiar a sus hijos durante su crecimiento de una forma práctica y amena. “Educar es enseñar a los hijos a valerse por sí mismos”, apuntó.

También dejó claro que “educar a los hijos de forma eficiente implica hacerlo con normas y límites, pero también aplicando dosis de cariño y no sobreproteger a los hijos. Dejarlos que se equivoquen y que aprendan de sus errores y enseñarles a ser responsables”.

Esta conferencia trató también aspectos como el cambio educativo en los últimos 25 años, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Los derechos y deberes de los niños y las nuevas tecnologías. “Todos cometemos los mismos errores con nuestros hijos, les queremos tanto que no queremos que se rompan. Nos hemos ido de un extremo al otro. De un sistema absolutamente autoritario de, esto es así porque lo digo yo y punto, al otro extremo. Hoy en día el objetivo principal de muchos padres es que los hijos no sufran y se han vuelto totalmente permisivos”, declaró sobre la sobreprotección.

Explicó García Aguado que “lo importante es enseñarle a tu hijo cómo quiero que recoja la habitación incluso la primera vez hacerlo juntos. Luego pedirle que la recoja y, si no, hacerle ver que habrá unas consecuencias que habremos negociado previamente con ellos por lo que no les pillará por sorpresa. De esta forma, si tu hijo no recoge la habitación ya sabrá que no podrá ver la tele, por ejemplo. Es importante que el niño entienda que hay unas normas y unos límites y que, si se los salta o incumple, habrá unas consecuencias".

Unas normas, unos límites y unas consecuencias que García Aguado dejó claro son fundamentales entre los 0 y los 12 años. “Cuando un niño pequeño tiene un antojo y tú te niegas, suele montar una pataleta. Y si le das un chupa chups o cedes a su antojo tras la pataleta el niño identificará que ésta es la mejor forma de conseguir todo lo que quiere. Y la pataleta de un niño de 3 años no tiene nada que ver con la pataleta de uno de 16. El no a los 16 años ya no se entiende”, destacó.

La conferencia tuvo tres bloques: En el primero se comentó el cambio en la educación en los últimos 30-35 años tanto en el ámbito familiar como en el escolar, sobre los derecho y obligaciones de los niños y la inclusión de las nuevas tecnologías. En el segundo bloque se definieron “las reglas del juego”, normas y límites, así como la comunicación y empatía.

Por último, destacó los valores en educación, por qué se han perdido y cómo recuperarlos: “Actualmente se dice que los chavales de hoy en día no tienen valores, eso no es cierto, sí que los tienen pero son otros valores distintos y tenemos que tratar de recuperar valores como el esfuerzo, el respeto, la perseverancia, la responsabilidad...".

La conferencia fue desde el punto de vista de padres a padres, con anécdotas personales de Pedro que en muchos casos hizo sentirse identificado al auditorio. Al finalizar la conferencia, el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y la delegada de Políticas de Igualdad, Sara Lobato, entregaron un detalle de recuerdo al propio conferenciante y a las empresas implicadas en esta organización como Acerinox Europa, Hotel Montera, a los GOAP, al taekwondista Fran Díaz y a los técnicos de la delegación municipal de Políticas de Igualdad.