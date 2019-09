Concentración por las agresiones sufridas por sanitarios en Los Barrios

Los sindicatos sanitarios han convocado hoy una concentración en el centro de salud de Los Barrios para protestar por las últimas agresiones verbales y amenazas sufridas en los dos centros sanitarios del casco urbano.

La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Los Barrios, Inmaculada Domínguez, mostró su respaldo incondicional a los sanitarios: “Hemos venido a apoyar la gran labor de los profesionales sanitarios de nuestro pueblo y reivindicar que estas agresiones no vuelvan a suceder; en este sentido, entendemos que es necesario que este centro de salud, que abre las 24 horas, tenga vigilancia y así se lo vamos a demandar una vez más a las administraciones competentes y a la Junta de Andalucía”.

Por su parte, la delegada del CSIF en la comarca, Virginia Palmero, en representación de todas las centrales sindicales, se sumó a la denuncia de cuanto está ocurriendo: “Otra vez nos concentramos a las puertas del centro de salud para reivindicar mayor seguridad en nuestros centros de trabajo tras las últimas agresiones que hemos sufrido”.

“Pedimos que se cumplan los protocolos del SAS, ya que por falta de medidas no se cumplen por completo, como por ejemplo que no hay vigilante jurado en este centro que además abre las 24 horas, y hacemos una petición para que la Junta de Andalucía y las administraciones hagan una labor de concienciación social para hacer ver a los ciudadanos la gran labor que desarrollan los profesionales sanitarios y que no merecen ser tratados así”, dijo Palmero.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en elejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal comodelito de atentado contra la autoridad, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. En este sentido, las últimas agresiones sufridas en Los Barrios han sido denunciadas y seesperan que se apliquen las sanciones pertinentes.