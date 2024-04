El comité de Acerinox replica que ellos deciden qué propuesta se lleva a la asamblea de trabajadores

El presidente del comité de empresa de Acerinox Europa, José Antonio Valencia, ha rechazado la iniciativa anunciada por la compañía de no comparecer este viernes en la reunión de negociación y presentar, el próximo día 10, un nuevo texto para el convenio colectivo con el fin de que sea votado por la plantilla en asamblea como una fórmula para dar por zanjada la huelga indefinida.

"Lo ponemos claro. Los que decidimos cuál es la propuesta que llevamos a la plantilla somos el comité de empresa. Y así va a ser. Tras 60 días de huelga no vamos a llevar ningún acuerdo que esté por debajo de nuestras pretensiones", ha advertido Valencia en una nota de audio a los empleados.

El representante de los trabajadores ha rechazado las críticas de la compañía por la falta de relevo de los servicios mínimos en la mañana del pasado martes 2 como consecuencia de las movilizaciones de la plantilla que bloquearon las carreteras de la comarca. "Nos están acusando de no dejar entrar a los servicios mínimos. El comité de huelga no ha puesto en peligro las instalaciones porque los compañeros se mantuvieron en sus puestos, aunque parece que la empresa no lo tiene claro", ha matizado Valencia.

A su vez, el comité de huelga ha asegurado que los compromisos firmados ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en torno a la ausencia de movilizaciones durante la negociación hacen referencia al lugar físico en el que se celebran los encuentros (Jerez y Sevilla). "Siguen mintiendo, porque en esos sitios no ha habido protestas y es el compromiso que tenemos firmado. Nosotros no tenemos ninguna excusa para no ir a la reunión del viernes", ha zanjado Valencia.