Tres camiones de Obras y Servicios de Los Barrios amanecen con las ruedas pinchadas

El concejal delegado de Mantenimiento Urbano de Los Barrios, José Antonio Gómez, ha condenado los actos vandálicos que se han producido la noche de este jueves y que han afectado a equipamiento del área municipal de Obras y Servicios.

Concretamente, tres camiones de este departamento han sido objeto de gamberradas y han aparecido por la mañana con las ruedas pinchadas.

Gómez ha puesto en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil dichos actos para que actúen y hagan lo posible por identificar a los autores para que sean debidamente sancionados.

“Lamentamos profundamente que haya personas tan irresponsables e inmaduras capaces de cometer estas acciones que no tienen finalidad alguna salvo las de causar daño y perjudicar el bien común”, señala el delegado de Mantenimiento Urbano del Consistorio barreño.

“Esta no es la primera vez que estas muestras de vandalismo incívico se producen en nuestro municipio, porque, por desgracia, siempre hay y habrá gente dispuesta a no respetar, no ya sólo la ley, sino incluso las más mínimas reglas de convivencia, pero desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando, con los medios que tenemos a nuestro alcance, para prevenirlas, evitarlas o perseguirlas cuando se producen”, afirma Gómez.

Desde la institución municipal se vuelve a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren y comuniquen este tipo de actos a la autoridad competente, siempre que tengan la oportunidad de hacerlo.