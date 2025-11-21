El Ayuntamiento de Los Barrios construirá una nueva calle en el Parque Empresarial de Palmones
Con una inversión de 1,2 millones, la vía contará con carril bici, acerado y medidas de seguridad vial
El Ayuntamiento de Los Barrios ha iniciado el proceso de licitación para la ejecución de una nueva calle en el Parque Empresarial de Palmones, según ha anunciado la delegada de Urbanismo y Contratación, Sara Lobato. La vía conectará la avenida de Los Empresarios con la avenida de Los Trabajadores, "mejorando la movilidad interna y facilitando el acceso a las empresas ubicadas en la zona", según el Consistorio.
La calle tendrá una longitud aproximada de 625 metros e incluirá aceras, un carril bici y un diseño homogéneo con las calles adyacentes: aceras de hormigón impreso, calzada de mezcla bituminosa y carril bici de hormigón fratasado pigmentado. Además, se instalarán pasos de peatones elevados, elementos destinados a ralentizar el tráfico y aumentar la seguridad vial.
El proyecto también contempla la ejecución de instalaciones de alumbrado y la construcción de imbornales de drenaje urbano, conectados a los marcos de hormigón existentes. La inversión, financiada con fondos procedentes del programa Cádiz Marcha de la Diputación, asciende a 1.199.585 euros (IVA incluido).
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de diciembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La duración estimada de las obras es de seis meses, periodo tras el cual se espera que la nueva calle contribuya a dinamizar la actividad del polígono y mejorar su conectividad interna.
