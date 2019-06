Alconchel destaca la dificultad para llegar al acuerdo de investidura con Cs

Miguel Alconchel, candidato a la Alcaldía de Los Barrios 100x100, ha destacado que el acuerdo de investidura alcanzado con Ciudadanos, que este sábado se votará a sí mismo para permitir que la formación localista gobierne junto al PP, no ha sido fácil. "Prácticamente se ha resuelto in extremis. Hemos tenido muchas presiones por todos lados porque el PSOE también ha intentado gobernar. Nosotros hemos demostrado con creces que no teníamos líneas rojas y hemos hecho un gran esfuerzo para lograrlo. Aunque Cs tenía esas líneas rojas, los dos partidos tenemos programas muy parecidos. Eso va a ser la clave de este mandato, que creo que va a marchar muy bien, con consenso", destacó el futuro alcalde.

El candidato agradeció que los medios de comunicación no hayan forzado a las partes implicadas, "con lo que se hubiera puesto en peligro el pacto" y destacó que este viernes era "un día importante". "Hemos conseguido que Ciudadanos se vote a sí mismo para que el partido más votado, que ha sido Los Barrios 100x100, comience el mandato gobernando", indicó.

Alconchel repasó las líneas rojas que puso Ciudadanos para permitir que su formación acceda al gobierno municipal. "Hemos acordado una bajada de sueldo, que nosotros ya teníamos prevista, con un porcentaje intermedio. En cuanto a obras e infraestructuras, ellos tienen algunas como prioritarias. Otras ya están en marcha y las que no, estarán en breve en breve. Y la mejora del contrato de limpieza y parques y jardines es una prioridad de todos", explicó.

El futuro alcalde también destacó el paso al lado que también tuvo que dar el regidor saliente, Jorge Romero, como condición indispensable para Cs y explicó que Isabel Calvente, que según este pacto no debe ocupar la concejalía de Personal, ya había solicitado no ostentarla en este nuevo mandato.

"La clave de este mandato va a ser el diálogo y el consenso. Con 10 concejales vamos a tener que negociar con todos, con Ciudadanos de forma preferente porque así lo dice el acuerdo. Espero que el resto de partidos tenga altura de miras", indicó Alconchel.

La intención del nuevo equipo de gobierno es ponerle manos a la obra a partir del lunes con el reparto de concejalías. Una de las que ha solicitado el PP, según avanzó el candidato a la Alcaldía, es la de Urbanismo.