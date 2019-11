Los alumnos de Secundaria de Los Barrios aprenden a identificar la violencia machista más sutil

Revisar el móvil de la pareja, pedir que se envíe una localización por Whatsapp o supervisar qué ropa se pone para salir con sus amigas. Detectar estas formas de violencia machista más sutiles y que a veces pasan desapercibidas para la juventud ha sido el objetivo de la representación de teatro desarrollada hoy en Los Barrios para los alumnos de los dos institutos de la localidad. El Ayuntamiento ha continuado este martes con los actos para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género.

Los estudiantes de los institutos Sierra Luna y Carlos Cano han acudido al edificio Pósito para ver una escenificación a cargo del grupo de teatro de Barrio Vivo, que dirige Carmela Berrocal. En ella, los actores han recreado situaciones de violencia de género que se pueden producir en la etapa juvenil, pero que no son vistas como tales por una gran parte de la juventud.

La concejal de Políticas de Igualdad, Sara Lobato, ha asistido a la representación acompañada por la vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer, María José Alconchel, además de Carmela Berrocal y varias ediles del equipo de gobierno y vocales del consejo local.

El grupo de teatro de Barrio Vivo, apoyado en textos leídos por la escritora y columnista de Europa Sur Paola Tobalina, ha escenificado los distintos tipos de violencia que conforman los micromachismos, conductas cotidianas que se deben erradicar de la sociedad.

“Las relaciones tóxicas rompen los lazos con nuestras familias, con nuestros amigos. La violencia también es privar de libertad, no solo es física. Tenemos que aprender a decir no, si no te apetece hacerlo no lo haga. Hay que tener personalidad y saber decir no”, ha subraydo Lobato.

A continuación, la edil ha presentado a Fátima del Carmen Flores Pérez, una joven de segundo de Bachillerato que ha ofrecido una conferencia basada en su primer libro de poemas, donde refleja su historia de amor con su mejor amigo. Una relación nociva, pero que finalmente tiene un final feliz. El libro de Fátima se titula La Rosa que creció en el ojo del huracán y su perfil en Instagram donde cuenta su historia es Otra alma en ruinas.

Premios

También se han entregado los premios del segundo concurso de audiovisuales sobre micromachismos. En la modalidad de “¿No te raya?" han sido premiados el audiovisual Diferentes sí, desiguales no, desarrollado por los alumnos del IES Carlos Cano Eva Trujillo Sánchez, Rocío Heredia Benítez, Zaida Oliva Ramos, Julia Perea Rey e Isabel Tavares Guillén. La profesora implicada en el proyecto ha sido Asunción Salas, profesora de Ética y Valores.

También han recogido sus premios los alumnos del corto ‘Realidad Diaria’ producido por José Antonio Vargas Agüera, Fernando Ramos Melgar, Adrián Ortega Vidal, Carlos Meléndez Moreno, Xuan Saavedra Corbacho, Lucía Silva García. Una obra que ha contado con la implicación del departamento de Orientación con las profesoras Eladia Parra, Cristina y Vanesa Romera; además de los profesores Laura Rodríguez y Pedro José Rodríguez.

En el IES Sierra Luna también ha sido premiado el corto ‘Todos Somos Iguales’, obra de Darío Muñiz Sánchez, Javier López Gómez y Fabrica Velasco Heredia.

Lobato también ha entregado un detalle al gerente de Odeón Multicines, Antonio Vera, por su colaboración en las actividades regalando entradas de cines para los premiados en el concurso.

También en el mismo acto alumnos y alumnas de los institutos han subido al escenario a leer textos contra la Violencia de Género, además del grupo de música del IES Sierra Luna, del Pedro José Rodríguez Parra

La edil de Políticas de Igualdad ha agradecido la implicación y el compromiso de los profesores a la hora de desarrollar estas actividades con sus alumnos y presentar los distintos cortos al certamen