El Pleno de Los Barrios aprueba por unanimidad el II Plan de Igualdad del municipio

El Pleno ha aprobado en la sesión del mes de febrero por unanimidad de todos los grupos de la Corporación el II Plan de Igualdad 2019-2024 del municipio de Los Barrios, presentado por la delegación de Políticas de Igualdad que dirige la concejal Sara Lobato.

La edil ha destacado en la presentación de la propuesta que “hemos mantenido reuniones con delegaciones, concejales, técnico, además de la participación ciudadana a través del Consejo Local de la Mujer. Un plan realista y eficaz, mucha de las medidas se van a llevar a cabo enseguida y ver como se va desarrollando a lo largo de este 2019”.

“Este plan supone un paso adelante para trabajar en la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. No tiene sentido que los organismos públicos estemos hablando de la importancia de trabajar en igualdad, y no empecemos por nosotros mismos. Avanzar en materia de igualdad ha sido, y seguirá siendo, uno de nuestros ejes de trabajo”, apuntó Lobato.

La concejal de Políticas de Igualdad ha apuntado en su intervención que “pretendemos que dentro de la administración y dentro de los cuatro años que dura el plan el incluir y resaltar el papel de mujer en la administración pública en las diferentes delegaciones. Jugamos un papel fundamental como administración más cercana a la hora de promover la igualdad fomentando actividades y valores como educar en igualdad para erradicar esa brecha y en muchos casos la violencia de género”.

En cuanto a las intervenciones de los grupos, el portavoz de Los Barrios Si se Puede, Rubén Castillo, destacó que “como representantes de los ciudadanos entendemos que estos planes son positivos y es un paso adelante para conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos”.

Mientras, el portavoz del PP, David Gil, matizó que “entendemos que un plan como este es necesario y por eso vamos a apoyar esta propuesta”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Salvador Puerto, ha señalado que es “un plan más que correcto, felicitar al personal de la delegación municipal, y desde nuestro partido siempre vamos a estar comprometidos con la igualdad, ahora más que nunca. Es un tema que siempre debería haber consenso”.

El plan se llevará a cabo con medios propios, con profesionales del Ayuntamiento e incluye una serie de actividades que cada delegación municipal llevará a cabo enfocadas a la visibilidad e igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

La duración del plan es de cuatro años y su prórroga correspondiente. También se ha aprobado por unanimidad la moción del Ayuntamiento de Los Barrios, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Construcción de nuevos centros educativos

Otro de los puntos que salió para adelante en el Pleno con el apoyo de todos los grupos políticos fue la propuesta de Los Barrios Sí se Puede de la construcción de un nuevo centro educativo de Primaria y otro de Secundaria en Los Barrios. Una propuesta que ya ha sido aprobado en plenos anteriores, pero que en esta ocasión se ha reiterado la necesidad por parte de la Junta en invertir en nuevos centros educativos.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, apuntó que sería conveniente añadir a la propuesta la construcción además de un centro de educación infantil. “No es la primera vez que este punto lo traemos a Pleno y lo aprobamos. Ya he mantenido contactos con la nueva delegada de la Junta en Cádiz con la que me reuniré en breve para recordarle este asunto, que me consta que lo conoce perfectamente”.

En cuanto a la defensa de la propuesta, Rubén Castillo ha destacado que “los datos oficiales sobre la ratio en los centros educativos de Cádiz publicados por la Delegación Territorial de Educación demuestran que la construcción de un nuevo colegio y un instituto son necesarios en Los Barrios. Infraestructuras aprobadas en el Parlamento Andaluz por unanimidad en septiembre de 2016 a través de una PNL de Podemos Andalucía”.

El portavoz del PP, David Gil, también mostró su apoyo “esta iniciativa la llevamos en su momento al Parlamento en varias ocasiones y les reiteraremos la intención de esta situación, suelo para este centro ya tienen porque se les cede desde el Ayuntamiento”.

Por su parte, el portavoz del PA, Miguel Alconchel, se mostró a favor de la propuesta “los últimos datos reflejan que la situación es bastante más critica por el número de ratio en un periodo crítico 2020 2021 con los niños que accederán de primaria a secundaria Esperamos que se cumplan con estas demandas que llevamos desde hace años. Necesitamos 3 centros educativos, unaode infantil, primaria y secundaria, este último sería el que más urgencia corre”.