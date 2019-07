Palmones planifica la reforma del parque junto al paseo marítimo

El concejal delegado de Palmones, José Antonio Gómez, y el concejal de Urbanismo, David Gil, han mantenido una reunión con directivos de la Asociación de Vecinos Bahía de Palmones en la que se han tratado los diferentes temas relacionados con Palmones como el mantenimiento de las zonas verdes del paseo marítimo o la limpieza viaria.

Uno de los asuntos explicados ha sido el proyecto de la reforma integral del parque junto al paseo marítimo de Palmones. La subvención, ya anunciada en marzo por la Junta de Andalucía con cargo a los fondos ITI al proyecto presentado por el Consistorio Barreño dentro del programa de Regeneración del Espacio Urbano en la Comunidad Autónoma de Andalucía, concederá 1.319.000 euros para la reforma.

“La zona va a cambiar por completo tras esta reforma, contaremos con zonas verdes renovadas y un gran espacio ordenado para pasear, realizar actividades deportivas y, sobre todo, un espacio nuevo de esparcimiento para los vecinos y visitantes de Palmones. Este proyecto cambiará la imagen actual del parque”. En este proyecto, el Ayuntamiento de Los Barrios buscó la participación de los colectivos y agentes de Palmones para conocer los principales retos, necesidades y oportunidades a la hora de definir la actuación en el Parque del Paseo Marítimo.

En este asunto del proyecto y la limpieza, el edil de Palmones ha pedido paciencia a los vecinos porque hay que seguir una serie de trámites administrativos antes de ejecutar las obras. “Tenemos claro que el mantenimiento de las zonas verdes hay que mejorarlo, al igual que la limpieza viaria. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en el nuevo contrato de limpieza para poderlo activar a primeros del año que viene. De esta manera se reforzaría la limpieza no solo en Palmones, sino en todo el municipio”, ha matizado Gómez.

Durante la reunión también se ha hablado de la colaboración por parte de la propia asociación en la concienciación de los vecinos para mantener limpio Palmones, además de pedir a los propietarios de perros que recojan las heces de estos animales en la calle. “Entre todos debemos de mantener limpio Palmones, por muchas papeleras que instalemos o reforcemos la limpieza, si el ciudadano no se conciencia en tirar el papel a la papelera, no avanzaremos en este tema y siempre se le echará la culpa al Ayuntamiento de que no limpia. Todos tenemos la obligación de mantener limpio nuestro pueblo”, ha sentenciado Gómez.

Tanto Gómez como Gil han agradecido a los miembros de la asociación su predisposición y su tiempo para mantener este encuentro con el objetivo de entre todos mejorar Palmones.