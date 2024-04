La Junta confirma su compromiso con el proyecto Palmones Activo, cuya ejecución espera activar "en breve"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reafirmado este jueves que el Gobierno de la Junta de Andalucía está "comprometido" con el proyecto Palmones Activo en Los Barrios y que espera activar su ejecución "en breve", después de que haya tenido que solicitar el cambio de financiación con cargo al Feader y no a los fondos Feder como estaba previsto inicialmente.

En respuesta a una pregunta del PSOE en la comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la consejera del ramo ha recordado que este proyecto para la regeneración de la ribera del río Palmones lo incluyó el Gobierno andaluz en la ITI de la provincia de Cádiz, y que fue "uno de los muchos en los que se encontró más que el compromiso" del anterior Gobierno socialista en la comunidad autónoma.

Así, ha relatado, en 2021 se adjudicó la redacción del proyecto, ya que era algo que no se había hecho anteriormente, y se incluyó con cargo a los fondos Feder por un importe estimado de 1,2 millones de euros. La redacción del mismo finalizó en 2022 y se inició entonces la formalización de un convenio de colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de Los Barrios, suscrito en octubre de ese mismo año, para a continuación pasar a la licitación de las obras.

Previamente a ese último paso, se reclamó al Ayuntamiento un certificado de disponibilidad de los terrenos, que al ser una zona marítima terrestre era necesaria solicitar la concesión de los suelos, algo que según la consejera, "no se hizo efectivo hasta mayo del pasado año", lo que supuso que no se pudiera certificar la disponibilidad de los terrenos "hasta julio del año pasado".

"Esta circunstancia hizo materialmente imposible licitar y ejecutar las obras antes del 31 de diciembre de 2023, ya que el plazo de ejecución de las obras era de seis meses, lo que suponía que no podía financiarse con cargo a fondos Feder", ha advertido Rocío Díaz.

No obstante, la consejera ha asegurado que los vecinos de Los Barrios "pueden estar tranquilos" porque el Gobierno andaluz "está comprometido con ese proyecto" y ya se ha solicitado el cambio de financiación con cargo al Feader, por lo que "esperamos activar esa ejecución de este proyecto en breve".

En su turno de réplica, la socialista Rocío Arrabal ha acusado a la consejera y al Gobierno andaluz de "perder" los 1,3 millones de euros que estaban destinados a este proyecto con fondos europeos y de "no tener la capacidad de ejecutar ese dinero" que era "responsabilidad suya".

Rocío Díaz ha respondido tajante a la parlamentaria del PSOE, afirmando que los 1,3 millones de euros "no se han perdido" sino que "se han reajustado en otros proyectos". "Aquí no se pierde el dinero. Ustedes a lo mejor es que tienen otra percepción de cómo se trabajaba anteriormente, pero aquí no se ha perdido nada de dinero", ha añadido. Además, ha señalado a "una falta de gestión" del PSOE cuando gobernaba, ya que "no hizo absolutamente nada, solo buenas palabras".

"No tenía redactado el proyecto, no tenía licitada la obra. Se lo he dicho, pero usted no me ha escuchado porque traía su discurso aprendido, hemos tenido que redactar el proyecto, licitar la redacción del proyecto, licitar la obra, pedir los terrenos y pedir todo al Ayuntamiento, aun así, puede estar tranquila, porque el proyecto va a salir adelante y en eso estamos trabajando", ha finalizado su intervención la consejera de Fomento.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Los Barrios planteó a este respecto el diseño de un espacio multifuncional en el parque junto a su paseo marítimo de la aldea de Palmones donde fomentaría espacios para el deporte y la vida saludable, el avistamiento de aves y la puesta en valor del entorno natural de las Marismas. También se instalarían cubiertas para realizar actividades comerciales como ferias, mercadillos, exposiciones, teatro o cine al aire libre.