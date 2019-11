El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha anunciado que la Junta Municipal de Distrito de Palmones “no se cierra y seguirá prestando los servicios como hasta ahora a los vecinos y vecinas”. Unas afirmaciones realizadas por Alconchel tras el informe emitido por la secretaria general del Ayuntamiento, en el que viene a reflejar una adaptación de sus estatutos a la normativa del desarrollo del régimen local.

"Los vecinos y vecinas de Los Barrios seguirán realizando sus trámites administrativos en estas dependencias municipales. Mi compañero José Antonio Gómez seguirá siendo el concejal delegado de Palmones, la oficina y los empleados, así como las competencias que tiene atribuida la delegación seguirán inalterables”, ha añadido el alcalde a través de un comunicado.

Alconchel ha señalado que “no entiendo el paripé de la oposición, mostrando un informe que ellos mismos solicitaron a la secretaria general pidiendo una aclaración sobre el asunto de la Junta Municipal de Distrito. Ahora, como el informe de la secretaria general no les gusta, pues pataleo. Uno puede decir que no le gusta el informe o que lo acepta, pero hay que tener más respeto a la institución y ser más leal sobre todo con la figura de la secretaria general del Ayuntamiento, que es la encargada de velar por la legalidad en la institución”.

“Del PSOE no nos sorprende nada a estas alturas. Han hecho dimitir a una compañera de partido que era concejal para que entre la siguiente en la lista que es la de Palmones. Todo por conseguir lo que sea para presidir la Junta Municipal de Distrito. Ellos con la ayuda del portavoz de Podemos, Rubén Castillo, juegan a inventar y a hacer y deshacer a su antojo. Pero a estas alturas de la película ya no engañan a nadie. No hagan política con este tema y tampoco intenten alarmar a los vecinos para que se movilicen. No da lugar a ello porque este equipo de gobierno no va a cerrar las oficinas municipales de Palmones”, afirma.

“Y lo peor de todo esto es que muestra una deslealtad a la institución y a la buena fe de este alcalde. En la junta de portavoces les di cuenta de este informe y les ha faltado tiempo de sacar la noticia y además de montar este paripé mediático. Lo que tengo claro es que este alcalde no va a tomar decisión alguna que vaya en contra de la legalidad. Si tan claro lo tiene la oposición con este tema, que se vaya a los juzgados, donde por cierto han tenido algún que otro archivo judicial”, aseguró Alconchel.

“Seguiremos ofreciendo los mismos servicios que ahora, quien diga que este alcalde quiere cerrar la Junta Municipal de Distrito miente y no es honesto y leal con este equipo de gobierno. Esta Junta de Distrito fue un logro de los vecinos de Palmones y yo como alcalde no voy a permitir que se cierren sus dependencias”, concluye.