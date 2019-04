Samuel Aguilar, en la memoria de Los Barrios

El pueblo de Los Barrios honró en la mañana de este sábado a Samuel Aguilar, el joven paracaidista fallecido en Bosnia-Herzegovina el 19 de junio de 1993 al sufrir un accidente el vehículo blindado en el que viajaba junto a otros tres compañeros. Los Barrios se ha echado a la calle para arropar este homenaje y ha abarrotado los aledaños del pabellón así como las calles por donde ha pasado el desfile militar en su honor, a pesar de la lluvia.

Desde hoy, el pabellón cubierto que lleva su nombre pasa a denominarse Pabellón Deportivo Caballero Legionario Paracaidista Samuel Aguilar, como ya reza en la placa instalada en la fachada y que ha sido descubierta esta mañana.

El acto institucional ha estado presidido por el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y el teniente coronel del Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas, Maximiliano Moliterni Merlo, además de los familiares de Samuel Aguilar, entre ellos su madre, María Dolores Jiménez, y su hermana Antonia María Aguilar Jiménez. También han asistido la mayoría de ediles del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal, además de la presencia de mandos de la Guardia Civil.

El acto ha contado con un desfile militar a cargo de los Caballeros Legionarios de la BRIPAC del Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas, la escuadra de gastadores del batallón y la banda de guerra de la Brigada Paracaidista. La sección de Zapadores que ha asistido es la primera compañía y de la que fue miembro Samuel Aguilar.

"Estamos profundamente emocionados por este solemne acto en el que reconocemos a uno de nuestros ilustres vecinos, como fue Samuel Aguilar Jiménez, fallecido en Bosnia-Herzegovina el 19 de junio de 1993 al sufrir un accidente el vehículo blindado en el que viajaba junto a otros tres compañeros. Aunque hayan pasado más de 25 años, seguimos recordándolo", ha manifestado Jorge Romero.

"Samuel Aguilar era el más pequeño de su familia. Tenía dos hermanas y padres que lo amaban. Su afición a la aviación le llevó a alistarse como paracaidista en la Brigada de Alcalá de Henares. No hay palabras que puedan rescatar de la muerte a un ser amado que hemos perdido. No hay ceremonia que pueda hacerle justicia al recuerdo que tenemos de él. No hay honor que pueda reemplazar su ausencia. Pero estoy en el convencimiento que su ejemplo ha inspirado e inspirará en las jóvenes generaciones ese espíritu de solidaridad y entrega que es uno de los sustentos más valiosos que tienen los pueblos. Samuel falleció en misión de paz como casco azul. Hoy Los Barrios le da las gracias de nuevo por esa entrega vocacional, por el servicio público prestado con su vida", aseguró Romero.

El primer edil también apuntó que el pabellón que lleva el nombre de Samuel Aguilar Jiménez es también un tributo a los caídos de España. "Se trata de un lugar muy apropiado para recordarle. Un lugar donde se practica el deporte, un lugar donde se fortalece la convivencia entre los jóvenes deportistas que viven en nuestro pueblo, un lugar donde se estrechan lazos entre los pueblos hermanos que conforman nuestro territorio. No podría haber un lugar con más significado para homenajearle. Precisamente por fortalecer la convivencia entre los pueblos, por intentar estrechar lazos entre hermanos, dio su vida. Su contribución a la paz tuvo un coste muy alto. Su heroicidad es lo que hoy reconoce el pueblo de Los Barrios", dijo Romero.

Romero también ha tenido palabras de agradecimiento para todos los que se han implicado en este homenaje, como David Fosela y a la Asociación de Veteranos Caballeros Legionarios Paracaidistas del Campo de Gibraltar por su empeño en dignificar la figura de Samuel Aguilar Jiménez. "También quiero dar las gracias al Batallón de Zapadores Paracaidistas Brigada Almogávares VI por su dirección y asesoramiento y por trasladarse desde sus cuarteles hasta nuestro pueblo para rendir este sentido homenaje. Han hecho un largo camino para estar aquí con nosotros. Es un orgullo como alcalde y barreño de nacimiento poder conmemorar este homenaje. No hay nada mejor que para seguir haciendo pueblo, seamos agradecidos con las personas que se lo merecen y que hacen y han hecho todo lo posible por mejorar nuestro pueblo", dijo.

Tras el discurso el alcalde y la hermana de Samuel Aguilar han descubierto el azulejo donde se refleja la nueva denominación del pabellón. Luego se ha rendido un homenaje a los caídos y que murieron con honor por España donde dos caballeros legionarios paracaidistas han depositado una corona de laureles bajo una cruz, expuesta debajo de la cerámica de Samuel Aguilar.

El acto ha finalizado con la oración paracaidista, un fragmento del ideario paracaidista y gritos paracaidistas. Luego, han desfilado delante de la tribuna presidencial el Batallón de Zapadores Paracaidistas VI junto a la banda de guerra. Desfile que ha continuado por diferentes calles de Los Barrios donde los vecinos del municipio se han echado a la calle para ver el desfile, que ha finalizado en el Hotel Montera.