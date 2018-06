La Fundación Márgenes y Vínculos, Premio Solidarios ONCE 2018

La Fundación Márgenes y Vínculos, de Los Barrios, dedicada a acogimiento familiar y lucha contra los abusos a menores, ha sido distinguida hoy con el Premio Solidarios ONCE 2018, un reconocimiento que va a compartir con el programa ‘Espacio de Encuentro’, que dirige Miguel Doña en la Cadena SER Andalucía; el periodista de Canal Sur Radio, Valentín García, por su batalla emprendida contra el cáncer; la empresaria almeriense Rosalía Navarro de Navarro Pasarela®, impulsora de la Micropasarela Solidaria, y la Universidad de Granada por sus proyectos de cooperación.

“Todos ellos son el mejor ejemplo de la mejor Andalucía posible”, ha dicho la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, tras el fallo del jurado. “Un orgullo que queremos compartir ahora con todos los andaluces porque su esfuerzo pone en valor y evidencia el enorme potencial de solidaridad y compromiso que hay en la sociedad andaluza –sostiene Viruet-. Y esa forma de ser y de hacer de los andaluces hay que reivindicarla con pasión”, subraya.

Los Premios Solidarios de la ONCE constituyen la máxima distinción que concede la ONCE a nivel autonómico, a iniciativa de su Consejo Territorial y distinguen a las personas, instituciones, administraciones públicas, empresas y medios de comunicación que hayan destacado por su labor solidaria a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

El jurado de esta sexta edición, reunido hoy en Sevilla, ha estado presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, y formado por el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto, la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda, el presidente de Down Andalucía, Enrique Rossell, y la directora del programa ‘Solidarios’ de Canal Sur TV, Belén Torres Vela, premio Solidarios 2017.

Este año, en su sexta edición, la gala de la entrega de premios tendrá lugar por primera vez en Granada, en el Teatro Isabel la Católica, el próximo 26 de septiembre.

Entidad social | Fundación Márgenes y Vínculos

En la modalidad de Institución, Organización, Entidad Social y ONG’s, este año la ONCE distingue a la Fundación Márgenes y Vínculos por su entregada labor al acogimiento de menores, en las provincias de Cádiz y Sevilla, facilitando que niños y niñas que lo necesitan puedan crecer en un ambiente familiar de cuidado y afecto. La Fundación tuvo su origen en 1993 en la Estación de San Roque aunque estableció pronto su sede en Los Barrios. Desde allí extiende su actuación a toda Andalucía, Extremadura, Canarias y Ceuta y dirige su acción a la atención, sensibilización de los colectivos en mayor riesgo de exclusión social, especialmente menores que viven en situación de abandono, maltrato, personas con discapacidad, mujeres maltratadas, migrantes o mujeres privadas de libertad.

La Fundación Márgenes y Vínculos, que fue la primera entidad de integración familiar privada reconocida por la Junta de Andalucía, en 1996, destaca por su rigor, nivel de implicación, innovación y calidad de atención en sus diversas áreas sociales de atención. El jurado ha valorado especialmente su cuidada y profesionalizada gestión de centros de protección de menores, tanto de primera acogida, como residenciales básicos o específicos, y sus modelos de atención que, como el centro ‘Luis Toribio de Velasco’ de Sevilla, constituyen un referente en su ámbito como ocurre con su Centro Terapéutico de Tratamiento. Desde 1996 trabaja también en el campo de la violencia sexual ejercida hacia menores, la prevención con escolares y la evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual con seis equipos en Andalucía y dos en Extremadura y Canarias respectivamente. La Fundación es un referente en el impulso de iniciativas participativas de fomento de la convivencia y diversidad cultural con programas como ‘Un Barrio de Todos’, pionero en la ciudad de Algeciras.

Medio de comunicación | ‘Espacio de Encuentro’, Cadena SER

En la modalidad de Medio de Comunicación, la ONCE ha premiado a ‘Espacio de Encuentro’, el programa dedicado a la emigración en la Cadena SER Andalucía, que se emite los sábados a las 12.30 h. Bajo el lema, ‘La media hora más solidaria de la radio’, el programa consigue acercar esperanzas: las de los recién llegados, para que encuentren más habitable su nueva tierra y las de los que viven aquí, porque desmitifica las costumbres de estos nuevos andaluces y ayuda a aceptarlos con naturalidad.

En ‘Espacio de encuentro’ esta temática se aborda con simpatía y cordialidad con la voz principal del director del programa, Miguel Doña, que es director de la Cadena SER en Huelva, que aporta experiencias migratorias en destinos tan diversos como Bruselas, Marruecos, Argelia o el Sahara, acompañado por la periodista argentina Pilar Kraan, de La Plata, que representa al continente latinoamericano y nutre el programa de la visión hispana. Además cada semana cuenta con un Aula de Música: ‘Sones del Mundo’, de la mano del etnomusicólogo Pepe Belmonte, doctor en Pedagogía de la Música, quien analiza con sus alumnos las canciones de la Tierra. ‘Espacio de Encuentro’ ha superado ya los 500 programas emitidos y su undécima temporada ininterrumpida en defensa de una convivencia en paz.

Persona | Valentín García

En la modalidad de Persona, la ONCE ha distinguido al periodista de Canal Sur Radio Valentín García que ha emprendido una lucha particular contra el cáncer que se ha convertido en un fenómeno viral con la campaña #yomecuro. Pese a la gravedad de su proceso, ya con metástasis, Valentín García está retransmitiendo en directo todas las sensaciones que percibe en un intento de derribar los estigmas sociales que todavía perduran contra la enfermedad del cáncer.

Para el jurado, la campaña en redes #yomecuro es un claro ejemplo de superación y lucha social contra los estigmas que rodean al cáncer y está provocando un efecto contagio, no exento de un gran sentido del humor y vitalidad, en pacientes que atraviesan también por un proceso similar sumando fuerzas entre todos para acabar con las barreras sociales en torno al cáncer.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, la trayectoria profesional de Valentín García ha estado siempre vinculada a la radio. “La radio me corre por las venas", suele decir. Comenzó a trabajar en 1992 en Radio Sevilla de la Cadena SER como redactor de Informativos primero y posteriormente como editor y presentador de programas magazines locales, asistiendo en primera persona al paso de la radio convencional de la OM a la FM. En 2001 se incorpora a Canal Sur Radio, como editor y presentador del informativo de 6 a 8 de la mañana, al que dota de un nuevo impulso, ritmo y dinamismo. Simultáneamente comienza a participar en el espacio ‘La Hora de Andalucía’ que dirige y presenta Tom Martín Benítez, convirtiéndose en una de los miembros fundamentales de su equipo. A lo largo de estos años la voz de Valentín García ha pasado a ser una de las más indentificadas de Canal Sur Radio, gracias a su naturalidad, espontaneidad, ingenio y sentido del humor, la misma frescura que impregna ahora la campaña #yomecuro con la que Valentín, desde las redes sociales, y entre sesiones de quimio y radioterapia, está introduciendo un mensaje positivo y de optimismo a los pacientes de cáncer.

Empresa | Navarro Pasarela®

En la categoría de empresa, dentro del ámbito de la Economía Social, el Premio Solidarios 2018 es para la empresaria almeriense Navarro Pasarela® dirigida por Rosalía Navarro López, impulsora del proyecto ‘Micropasarela Solidaria’, que organiza un desfile en el que niños y niñas ‘mini modelos de excepción’ enseñan las prendas, calzados y complementos de distintos comercios de Almería, la mayoría de ellos con algún tipo de discapacidad. Este proyecto integra cada año a más comercios de la capital almeriense y suma el apoyo del tejido asociativo a la defensa de la inclusión en el ámbito de la moda.

Navarro ha desfilado para los más prestigiosos modistos y diseñadores españoles y ha obtenido diversos premios en su carrera profesional como el Dedal de Oro 2016 de ámbito nacional o el Premio de Arte y Creación Joven de ámbito andaluz. Aunque desde que puso en marcha su último proyecto empresarial, Navarro Pasarela®, en 2014, ha volcado sus esfuerzos en mostrar la moda desde una perspectiva tan innovadora como integradora. Así, bajo el lema ‘Calzo un 43’ trabajó por encontrar zapatos de tacón para esta talla y fundó una tienda online de calzado de talla grande. Micropasarela Solidaria nació para que los mini modelos con capacidades diferentes sean los que convierten cada año el centro de Almería en una alfombra roja de moda infantil sin barreras, no como un desfile benéfico, sino como un proyecto empresarial más.

En la actualidad Rosalía Navarro es directora de casting de los principales trabajos publicitarios y de cine que se ruedan en Almería y dirige la Escuela y Agencia de Modelos y Azafatas, Navarro Pasarela®. Durante siete años fue delegada del Certamen Jóvenes Diseñadores de Andalucía.

Administración pública | Universidad de Granada

En la categoría de Administración Pública el Premio Solidarios 2018 ha recaído en UGR Solidaria, el servicio adscrito al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada, que dirige Teresa María Ortega, y que cuenta también con el decidido impulso de su rectora, Pilar Aranda. Se distingue así a los proyectos solidarios de desarrollo local financiados por la Universidad de Granada dirigidos a concienciar e implicar activamente a la comunidad universitaria (profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios) en la mejora y la resolución de los problemas de su realidad y su entorno.

La acción de voluntariado impulsada desde la institución académica granadina transfiere compromiso social e incide directamente en la erradicación de las injusticias y la desigualdad. UGR Solidaria centra toda su actuación en la concienciación y sensibilización, la formación, la investigación, las acciones de colaboración con ONG’s y asociaciones solidarias y la difusión de los resultados del trabajo realizado. Solo los tres últimos cursos académicos 2015/16, 2016/17 y 2017/18 UGR Solidaria ha logrado que participen en las diferentes actividades de voluntariado desarrolladas un total de 1.500 universitarios y universitarias que han colaborado con más de 130 ONG’s y asociaciones solidarias ubicadas en Granada, Ceuta y Melilla, en ámbitos tan distintos como la atención a mayores, personas vulnerables, infancia, refugiados, pacientes de cáncer o mujeres gitanas entre otros muchos.

Los ganadores de ediciones anteriores

En la primera edición, 2013, coincidiendo con el 75 aniversario de la ONCE y el 25 de su Fundación, fueron premiados el investigador hindú Shomi Bhattacharya, los Informativos de Canal Sur Televisión, el Ayuntamiento de Málaga, la empresa Puleva y la Federación FAPAS.

En la segunda edición, 2014, fueron premiados el cardenal Carlos Amigo Vallejo, Abengoa, la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada, el Secretariado Gitano y El Correo de Andalucía.

En la tercera edición, 2015, los premiados fueron el dramaturgo y escritor Antonio Gala, la cadena de supermercados Covirán, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, la sevillana Pilar Sepúlveda, el fotoperiodista Emilio Morenatti y la Congregación de las Adoratrices de Almería.

En la cuarta edición, 2016, los premiados fueron el titular del Juzgado de Menores nº 1 de la Audiencia de Granada, Emilio Calatayud, Médicos sin Fronteras, el documental ‘Contramarea’, el bailaor sevillano precursor del flamenco integrado José Galán y la plataforma Telefurgo.

Y en la última edición, el año pasado, los Premios Solidarios de la ONCE recayeron en el actor malagueño Dani Rovira, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Bomberos Unidos sin Fronteras de Huelva, la empresa Firma 5 y el programa ‘Solidarios’ de Canal Sur TV.