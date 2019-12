Detenido un joven de 22 años por el asalto al Ayuntamiento de Los Barrios y otros robos

La Policía Local de Los Barrios ha anunciado este sábado la detención de un joven de 22 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales M. B. O., al que se le atribuyen varios robos en viviendas, locales y tiendas de la localidad. También se le acusa de ser la persona que asaltó el Ayuntamiento de Los Barrios y forzó varias puertas de dependencias municipales.

La detención se produjo en la madrugada de este sábado, cuando se recibió una llamada en la jefatura alertando de un intento de robo en un establecimiento de la zona centro. Los agentes inspeccionaron el negocio y detectaron que se había roto el candado que protegía la reja de la puerta de entrada. El asalto no se consumó porque el supuesto autor huyó al percatarse de la llegada de los agentes.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda basándose en otros episodios similares ocurridos recientemente. A las pocas horas, localizaron al ahora detenido escondido en un parque. Tenía un cuchillo de grandes dimensiones y los agentes tuvieron que reducirle.

En el registro se le encontraron varias joyas, décimos de lotería la mayoría sin premio, un teléfono móvil, una pitillera, una cámara de vídeo y numerosos billetes y monedas de euro, libras y dólares.

Ya en la jefatura, los tras pedir datos sobre el arrestado, los sistemas informáticos revelaron que tenía una requisitoria en vigor de búsqueda y detención, precisamente por su relación con varios robos perpetrados recientemente. A la vez, el teléfono móvil incautado comenzó a sonar. Su dueño apuntó que se lo habían robado esa misma noche. El resto de objetos recuperados ha sido reconocido por sus propietarios, corroborando que se los habían robado.

Satisfacción municipal

El alcalde, Miguel Alconchel, ha felicitado a la Policía Local por la detención del presunto autor de los últimos robos en el municipio y también a la Guardia Civil por su "gran trabajo y colaboración" para esclarecer los robos en el municipio.

"Esto ha sido un hecho puntual y no hay que crear una alarma social como algunos han querido hacer. No es normal que la oposición estos días haya aprovechado estos episodios de robo en el municipio para sacar rédito político, cuando lo primero que se le pide a un cargo público en esta circunstancia es prudencia, sobre todo para no poner en riesgo la investigación. Me parece una irresponsabilidad, ante estos casos lo normal es una llamada al alcalde para que se le informe de cómo va la investigación y ser más leal con la propia institución que represento", ha lamentado el alcalde.