El portavoz municipal de Ciudadanos en Los Barrios, Pedro González, ha enfriado en la tarde de este martes la posibilidad de un acuerdo para que su partido se integre en el gobierno local junto a Los Barrios 100x100 y PP. "Por ahora no va a haber pacto, nuestra postura sigue siendo estar en la oposición", ha indicado a Europa Sur el concejal, que admite que ha habido negociaciones entre las tres partes para cerrar ese compromiso en el Ayuntamiento.

González, en contraste con la confianza mostrada en el consenso por el alcalde, Miguel Alconchel, y otros miembros del equipo de gobierno barreño, sostiene que los contactos mantenidos se produjeron hace tiempo y que la pandemia de la Covid-19 "ha cambiado" el panorama y obliga a las partes a reformular las condiciones del diálogo.

"La cuestión no es si Ciudadanos forma parte del gobierno local, sino para qué lo haría", sostiene el concejal quien, a renglón seguido, confiesa que de fraguar ese acuerdo le gustaría gestionar el área de Deportes. "No lo oculto, todo el mundo lo sabe en el pueblo", afirma, si bien afirma que en las conversaciones no se ha hablado del futuro reparto de las concejalías.

El edil mantiene que hay cuestiones en el pueblo, referentes a la Policía Local, la limpieza o los jardines, que separan a Ciudadanos de Los Barrios 100x100 y PP. A ese respecto, apunta, "se han adoptado medidas que no me dan ningún tipo de confianza".