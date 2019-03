El equipo de gobierno de Los Barrios da por cumplido un 89% de su programa electoral

El equipo de gobierno de Los Barrios considera que ha cumplido con un 89% del programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2015. En la recta final del mandato, el alcalde, Jorge Romero, y el teniente de alcalde Miguel Alconchel han valorado este martes la gestión desarrollada por grupo andalucista en la ciudad apoyados en una revista de balance de gestión de 64 páginas. En la publicación se recogen las principales inversiones, el estado de las cuentas municipales y los proyectos realizados durante estos cuatro años.

Romero y Alconchel, acompañados por la mayoría del equipo de gobierno, consideran que la ordenación de la deuda municipal y las inversiones desarrolladas gracias al remanente de tesorería han sido los principales hitos del mandato. Como asuntos pendientes, resaltó Romero, se encuentra la promoción de 300 viviendas sociales en el municipio. "Se trata de un asunto que no depende exclusivamente del Ayuntamiento. Estamos pendientes del Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía. Tenemos los terrenos y serán puestos a disposición de la Junta en cuanto se apruebe ese documento", precisó el alcalde.

El alcalde ha precisado que realiza el balance en esta fecha como institución para entrar en los plazos previstos por la ley electoral ante la convocatoria de las elecciones generales de abril y las municipales de mayo. "De aquí al 2 de abril vamos a trabajar con normalidad. Y desde ese momento también, aunque no podremos anunciar los avances y proyectos de la gestión local", ha precisado Romero.

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha repasado el estado de las principales inversiones acometidas en la ciudad. Los planes de asfaltado han supuesto actuar sobre 25 kilómetros de calle en todo el término municipal. "Algo impensable cuando entramos al Ayuntamiento por la caótica situación de la cuentas y las obras faraónicas que nos encontramos", citó Alconchel.

El edil resaltó que, como principales inversiones del mandato, ya se han corregido las deficiencias de la piscina cubierta y reinaugurado la carretera de acceso tras una inversión de 1,28 millones de euros. La terminación de la plaza de toros La Montera se encuentra adjudicada y, al igual que el acceso, tendrá aporte financiero de la Diputación Provincial. "Igualmente estamos trabajando en rehabilitar la piscina de verano", precisó el concejal. Junto a estas, se han puesto en marcha proyectos como nuevos accesos a barriadas como El Lazareto o la reforma del pabellón de Palmones, la primera ya adjudicada y la segunda, en concurso.

No obstante, Jorge Romero apuntó que la situación financiera de la entidad local sigue siendo delicada. "Tenemos 140 millones de euros de deuda. El Fondo de Ordenación nos permite afrontar esa deuda con menores intereses aunque próximamente será necesario afrontar el capital. Los vecinos ven obras en las calles y piensan que la situación de las cuentas ya está solucionada. Queda mucho trabajo y cualquier gestión irregular puede llevar al colapso al Ayuntamiento", ha alertado Romero.

Para el alcalde, la oposición "demuestra un total desconocimiento" de la situación del erario municipal y de cómo se gestiona una administración. "Proponen mover partidas que no se pueden", resumió.

Romero valoró su marcha como alcalde en las próximas semanas dado que se comprometió a gobernar un máximo de ocho años. "No me arrepiento de haberme puesto un plazo. Pienso que los cargos públicos deben tener una limitación de los tiempos", comentó Romero, quien asegura que todavía no ha decidido si se sumará al proyecto de Los Barrios 100x100 que lidera Miguel Alconchel.