El Ayuntamiento de Los Barrios exige la incorporación inmediata de los policías locales que están de vacaciones

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha anunciado que este lunes, día 1 de agosto, va a efectuar un requerimiento “para que todos los agentes de la Policía Local que actualmente se encuentran de vacaciones se incorporen inmediatamente al servicio activo" con el propósito de hacer frente al problema de absentismo que sufre la plantilla.

“Ante la situación que se ha generado por la negativa de los policías a realizar servicios extraordinarios para cubrir la seguridad de los numerosos eventos que con motivo del período estival se celebran en nuestro municipio, no nos queda otra que adoptar medidas drásticas. No podemos permitir que la atención a la ciudadanía continúe viéndose mermada en actos multitudinarios y tengamos que recurrir constantemente a la Guardia Civil que, afortunadamente, siempre está disponible, para que haga el esfuerzo extra que podría y puede hacer nuestra Policía Municipal”, ha explicado Alconchel en un comunicado.

El primer edil barreño ha anunciado también que queda sin efecto la predisposición mostrada hasta ahora por el equipo de gobierno para fijar el complemento de disponibilidad que se pretendía incluir en las nóminas de los agentes. “Hasta que la cuestión del absentismo no se resuelva y la plantilla no asuma el compromiso de servir a los ciudadanos como se merecen, no volveremos a sentarnos para negociar la compensación por trabajos que se lleven a cabo fuera de la jornada laboral ordinaria”, ha afirmado el regidor de Los Barrios.

PSOE

La reacción del PSOE de Los Barrios no se ha hecho esperar. El líder socialista, Daniel Perea, ha manifestado sobre lo que califica de “sorprendente decisión” de Alconchel. “Llevamos años denunciando la falta de presencia policial y demandando mejoras para los policías, medias que muchas de ellas aún no han sido atendidas, mientras en el anterior mandato se eliminaron ocho plazas de policías locales y ahora pretende solventar esta falta de planificación de años atrás, tomando una medida que tiene más de dictatorial que de demócrata”, afirma Perea, quien considera que Alconchel, "que ha disfrutado hasta este lunes de sus vacaciones, no está en situación moral de exigir que otros trabajadores no se acojan a ellas".

“Él ha podido disfrutar, como es entendible, de quince días de vacaciones y la primera medida que toma a su vuelta es decretar la suspensión de las mismas a otras personas, un sin sentido y que vuelve a demostrar la nefasta gestión en el asunto de la policía local por parte de Alconchel”, ha afirmado.

PP

El portavoz del Partido Popular, Pablo García, junto con el concejal popular,Antonio Dávila, han exigido al alcalde, Miguel Alconchel, una reunión urgente para tratar el problema surgido con el funcionamiento de la Policía Local.

“Estamos preocupados por la situación que atraviesa la Policía Local en Los Barrios y aunque no tenemos la competencia en materia seguridad, somos parte de esteEquipo de Gobierno, desconocemos las razones por las que se ha determinado lasuspensión de las vacaciones y queremos tener la información de primera mano”, ha asegura García.

El popular coincide en que “es preocupante el grado de absentismo en un cuerpo deseguridad tan importante para el día a día de los ciudadanos, por lo que entendemos que se debe de realizar un estudio de riesgos y afrontar la situación internamente”.Por último, el portavoz del PP añade: “Estamos de acuerdo con los refuerzos y el aumento de los servicios extraordinarios pero también queremos que dichos servicios se apliquen de forma equitativa para todos los agentes que quieran realizar dichos servicios, de forma que los agentes que quieran realizar los servicios extraordinarios estén repartidos de manera equilibrada”.