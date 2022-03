Adelante Andalucía afea a Acerinox el ERTE tras obtener 572 millones de beneficios

La diputada andaluza de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera ha calificado hoy de “poco generosa con la sociedad campogibraltareña” a Acerinox por su propuesta de ERTE en el Campo de Gibraltar, después de haber obtenido 572 millones de euros de beneficios en 2021 y haber aumentado su facturación en un 44%, y como consecuencia del encarecimiento de la energía que, como ha recordado Aguilera, “es para toda la ciudadanía en general”.

La parlamentaria campogibraltareña entiende que la posición de Acerinox es “contradictoria”, en la medida en que, “después de haber obtenido tantos beneficios, a la mínima de cambio y con la carestía de la energía como excusa, se pretende hacer un ERTE para que toda la ciudadanía pague los salarios de las familias que se quedarían afectadas por ese expediente de regulación”.

“No nos parece una actitud generosa con esta tierra que también está sufriendo la subida de la energía -y no sólo por la guerra-, y las consecuencias de una actividad industrial contaminante”. “Tampoco nos parece razonable que el ERTE, que es una herramienta para las empresas en las que corre peligro su actividad y los puestos de trabajo, lo plantee de manera inmediata sencillamente para no perder, o por lo menos, para no tener que pagar la energía, cosa que sí están haciendo todas las familias campogibraltareñas escrupulosamente”.

En este sentido, Aguilera ha afeado a Acerinox que “los demás ciudadanos no tenemos la opción de utilizar fondos públicos, que son de los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, para no perder”, como pretende Acerinox. Por ello, ha reiterado su crítica a la empresa de ser “poco generosa” y la ha emplazado a que “reconsidere las propuestas que pone encima de la mesa y que solo traerán desesperanza a muchas familias en el Campo de Gibraltar”.