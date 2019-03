Más de 700 personas arropan la presentación de los candidatos de Los Barrios 100x100

El candidato a la Alcaldía de Los Barrios 100x100, Miguel Fermín Alconchel, ha presentado este domingo en un acto público multitudinario la lista de personas que le acompañarán en la candidatura para las próximas elecciones municipales.

Arropado por más de 700 personas, Alconchel presentó a las 20 personas que le acompañan en la lista electoral de Los Barrios 100x100 en la Hacienda Almoguera.

Lista de Los Barrios 100x100 a las elecciones municipales Miguel Alconchel Sara Lobato José Antonio Gómez María Ángeles Gallego Daniel Pérez Jorge Romero Isabel Calvente Evaristo Delgado Inmaculada Domínguez Elena García Chelo Godino Paloma Ríos Carmen Roldán José Gómez Frank Díaz Ana María Cana Montserrat Román Virginia Romero David Gil José Miguel Delgado Manuel Molina

El candidato a la Alcaldía destacó que su formación tiene "la mejor lista electoral que se presenta a las elecciones porque representamos a la mayoría de nuestro pueblo, gente trabajadora, caras nuevas que se mezclan con veteranas, gente que somos el presente y el futuro de nuestro pueblo y que forma una candidatura con la que vamos a ganar las elecciones”.

Alconchel recordó a todos los concejales andalucistas de legislaturas anteriores, especialmente al alcalde, Jorge Romero, “porque gracias al trabajo altruista que ellos han hecho en años anteriores estamos nosotros hoy aquí”.

El aspirante de 100x100 también destacó que su formación "no es un partido de moda, Los Barrios 100x100 es otra cosa distinta al resto de partidos que se presentan a las elecciones municipales, no dependemos de un líder de Madrid o Sevilla, no dependemos de mensajes populistas". "Nuestro único objetivo es trabajar por nuestro pueblo por encima de todo, además de tener espíritu comarcal; y la principal diferencia que nos separa del resto y que es la clave del éxito es el trabajo; sí, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, que son los valores que tiene que tener un pueblo”, indicó.

La jornada finalizó con un encuentro de convivencia de todos los asistentes en la Hacienda La Almoguera.