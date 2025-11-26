Los Barrios licita por 109.000 euros la renovación del alumbrado en el polígono de Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios ha sacado a licitación el contrato para la renovación y mejora de la iluminación en varias zonas del polígono industrial de Palmones, una actuación destinada a reforzar la seguridad, la eficiencia energética y el entorno laboral de esta importante área empresarial. Así lo ha anunciado la delegada de Contratación, Sara Lobato, quien destacó que el proyecto supone un paso más en la modernización de los servicios del polígono.

El contrato permitirá actuar en puntos clave como la avenida de los Empresarios, desde la glorieta de Plenergy y la siguiente glorieta, además de la calle Brújula y otros viales pertenecientes al Polígono Industrial Palmones III. La intervención cuenta con un presupuesto base de 109.110 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 15 de diciembre, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicada la obra, el plazo estimado de ejecución será de un mes.

El proyecto incluye la identificación y reparación de averías, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la reposicion de columnas deterioradas, dobladas o ausentes, además de la sustitución de otros elementos dañados. También se prevé la reposición de líneas de suministro y la revisión de las tomas de tierra, con el objetivo de garantizar un sistema eléctrico seguro y eficiente.

Lobato recordó que esta actuación se suma a otras mejoras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el área industrial. “Seguimos trabajando para dotar al polígono de servicios modernos y seguros, y a esto se añade el plan de asfaltado, que ya está en marcha en varias zonas del polígono con una inversión de más de un millón de euros”, subrayó.

Con esta intervención, el Consistorio busca reforzar las infraestructuras de uno de los enclaves empresariales más importantes del Campo de Gibraltar, mejorando la actividad económica y el entorno urbano para empresas, trabajadores y usuarios.