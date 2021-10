Juan Franco saca pecho por su gestión: 37,7 millones menos de deuda en 5 años

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha explicado en un vídeo elaborado por su partido, La Línea 100x100, la gestión que ha llevado al gobierno municipal a reducir la deuda total del municipio en 37,7 millones de euros en tan solo cinco años.

El regidor repasa cómo está siendo la senda de la recuperación económica después de los ejercicios que comprende el periodo 2015-2020. “Uno de los problemas que más nos preocupan a todos es el estado de las arcas municipales”, dice el alcalde de La Línea al comienzo del vídeo, con el que Juan Franco da a conocer cuál ha sido la evolución de una deuda que, en 2015, alcanzó los 177,5 millones de euros. "Esa fue la situación heredada de anteriores gestiones municipales con la que La Línea 100x100 tuvo que iniciar su periplo al frente del consistorio linense", afirma el partido.

La deuda financiera se situaba por encima de los 132 millones de euros y la no financiera (proveedores principalmente) en 45,2 millones de euros. “Con este tope de deuda en la historia del municipio empezamos a gobernar. Fue el año de tocar fondo”, recuerda el alcalde.

El camino de la recuperación comenzó en 2016, tras el primer año del actual equipo de gobierno. Gracias a una operación de refinanciación de la deuda, ésta bajó de forma importante: 14,5 millones de euros, principalmente porque la deuda no financiera pasó en un alto porcentaje a deuda financiera. “Y todo eso ya iniciando proyectos propios como el primer plan de asfaltado, los primeros pasos para el nuevo PGOU y la mejora de algunos servicios públicos”, según el alcalde.

El año 2017 se saldó con otro balance positivo, ya que el endeudamiento del Ayuntamiento de La Línea volvió a bajar en 12 millones de euros más. La gestión, según explica La Línea 100x100, seguía la senda de la contención del gasto, el cumplimiento de todas las directrices que marcaba el Estado para administraciones locales que vivían una situación económica límite y una serie de medidas propias que sirvió para finalizar el ejercicio con un balance presupuestario que fue todo un éxito. “Ese año ejecutamos obras importantes como la del saneamiento del nuevo hospital y mejoramos servicios como el del transporte urbano en autobús”, afirma Franco.

En 2018, una operación financiera pendiente frenó levemente el camino recorrido. El débito subió en un millón de euros pero el golpe lo contuvo el buen balance de la deuda no financiera, que descendió 800.000 euros. Juan Franco saca conclusiones positivas: “Pese a todo, durante este año se consolidaron mejoras en los servicios públicos con el apoyo de empresas para la limpieza y el mantenimiento urbano, parques y jardines y también fuimos capaces de iniciar un importante paquete de obras públicas en la ciudad”.La deuda no financiera quedó prácticamente liquidada al final del ejercicio 2019. Era un "momento histórico" para el Ayuntamiento, cuyo débito total bajó seis millones de euros situándose en 144,2 millones de euros. Los linenses no ignoraron este trabajo de "cirugía financiera" porque en mayo de ese año, La Línea 100x100 se impuso claramente en las elecciones municipales logrando 21 de los 25 concejales que forman la Corporación Municipal. Durante ese ejercicio, el Ayuntamiento comenzó a desarrollar importantes obras como la de la rehabilitación de la Plaza de Toros.

Los datos de 2020 (el último ejercicio completado) siguieron también esta buena inercia: otro recorte de 5,5 millones de euros en la deuda total para situarla en 139,8. Es decir, 37,7 millones de euros de descenso del endeudamiento del Ayuntamiento desde que Juan Franco es alcalde de La Línea de la Concepción. “Esta es la verdad sobre las cuentas municipales”, explica. “Todo este trabajo tiene una finalidad: mejorar la prestación de los servicios públicos, ejecutar obras demandadas en la ciudad y mejorar las condiciones de vida de los linenses para poder aspirar a un futuro mejor. Contamos con vosotros”, finaliza el vídeo.