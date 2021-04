Las obras del vial de acceso a La Alcaidesa finalizan antes del plazo previsto

El vial de acceso a La Alcaidesa, en La Línea, ha reabierto al tráfico este miércoles una vez que han finalizado las obras de rehabilitación de una superficie de 1.200 metros cuadrados en los que se ha demolido y estabilizado el talud sobre el que se asienta la vía y se ha reconstruido la calzada.

El alcalde, Juan Franco, y el teniente de alcalde del área de Servicios Operativos y Mantenimiento Urbano, Manuel Abellán, han supervisado el resultado, acompañados por miembros de la junta de compensación de la urbanización y Jorge Fradeja, responsable de Guamar, la empresa que ha ejecutado el trabajo, adjudicado por un importe de 333.928 euros (IVA incluido), sufragado por la Diputación de Cádiz.

Franco ha felicitado a la empresa por el trabajo efectuado, ya que se han acortado los plazos previstos. La obra se ha ejecutado sobre un tramo de competencia municipal que, debido a los deslizamientos verticales y horizontales del terreno, presentaba fisuras longitudinales y transversales en el pavimento. Según ha explicado Abellán, la complejidad de la obra no se aprecia a simple vista, pues ha consistido en el aseguramiento del talud con 125 pilotes de hasta 16 metros de profundidad “con los riesgos que ello supone porque no sabes qué te vas a encontrar debajo, qué roca o qué tipo de materiales”. Finalmente no se han presentado complicaciones, aunque se han movido hasta 3.600 metros cúbicos de tierra. A juicio del edil, todos esto aspectos han sido resueltos satisfactoriamente por la empresa, a la que ha felicitado “por lo bien que se ha ejecutado la obra en tiempo y forma, con una ejecución ejemplar.”

El alcalde ha destacado la importancia de esta obra, especialmente para los residentes en La Alcaidesa, pero también y ante el verano, para quienes acuden a la playa. Por ello, ha calificado como de interés general "conseguir financiación para acometerla, que fue uno de los objetivos marcados con la Diputación de Cádiz".

Juan Franco ha agradecido a la junta de compensación, en representación de los vecinos de la Alcaidesa, su comprensión y colaboración durante la ejecución de la obra por las molestias ocasionadas y ha reafirmando su apuesta por esta zona de la ciudad que, dijo “a veces, se sienten desplazados, pero son parte de la ciudad y también apostamos por este núcleo de población.”

Durante la mañana de este miércoles el tráfico ha quedado restablecido tras la recogida de materiales y limpieza de la carretera. Además, la línea 3 de autobús urbano que presta servicio a la zona se reanudará el próximo lunes.