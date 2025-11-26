Verdemar denuncia posibles vertidos en La Línea durante los trabajos del cable submarino a Ceuta

Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado ante Capitanía Marítima de Algeciras y la Junta de Andalucía un posible episodio de vertidos contaminantes en el litoral de levante de La Línea. Según la organización, los indicios apuntan a que estos vertidos podrían estar vinculados a los trabajos de instalación del cable submarino de alta tensión que conectará la península ibérica con Ceuta.

Los han documentado la presencia de una mancha en el mar en las inmediaciones del buque cablero C-Installer y de las embarcaciones que operan junto a él: el Normand Pacific y el Dr Defiant. Verdemar recuerda que no se trata de un incidente aislado, ya que en semanas anteriores se habrían registrado episodios similares, también puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

La organización ha trasladado oficialmente la denuncia a Capitanía Marítima, aunque señala que ha sido difícil obtener respuesta o indicaciones debido, previsiblemente, al reciente relevo en la dirección de este organismo en Algeciras, según indican los ecologistas. De forma paralela, el suceso fue comunicado al Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Según Verdemar, estos hechos podrían constituir una vulneración del Convenio Marpol, que regula las emisiones y vertidos contaminantes desde buques. Por ello, exige una investigación inmediata, así como la inspección de los buques implicados y la aplicación de medidas para evitar nuevos episodios que afecten a un entorno de alto valor ecológico como el Estrecho de Gibraltar.

La organización ecologista asegura que mantendrá la vigilancia mientras avanzan las obras del cableado marítimo y reclama que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y marítima durante todo el proyecto.