Los vendedores del mercadillo de La Línea afirman que el traslado a la Feria les condena a la "ruina"

Los comerciantes del mercadillo de los miércoles La Línea han recibido con "indignación" la noticia de que el Ayuntamiento planea trasladarlos desde su ubicación actual junto al parque Princesa Sofía hasta el recinto ferial de forma definitiva a partir de enero.

Los 142 vendedores que se integran en la asociación Fénix afirman que la razón que esgrimen las áreas de Deportes y de Mercados es que la celebración del mercadillo no es compatible con las obras de construcción de una pista de atletismo de uso público y abierto, rodeada de arboleda, setos y zonas ajardinadas, en la zona del helipuerto.

Sin embargo, los comerciantes afectados afirman que podrían permanecer en el lugar un día a la semana sin obstaculizar las obras. La realidad es que están muy contentos junto al Parque Princesa Sofía y entienden que el cambio produciría una mayor incomodidad para la venta que derivaría en una reducción de los clientes.

El espacio que el Ayuntamiento ha designado para que se levanten los puestos a partir de enero "no reúne las condiciones para la venta ambulante", explican los comerciantes. "Estamos indignados porque no ha habido comunicación previa para tratar este problema antes de que nos eche encima. Nos manifestaremos si hace falta para que se nos oiga, porque esto sería una ruina, no podemos soportar ese cambio", apostilla un portavoz de la asociación, que asegura que la noticia les llegó "hace tiempo" y por eso tenían prisa por llevar a cabo una reunión que todavía no se ha producido.

"Nos van a condenar a la miseria, hay que hacer todo lo posible por evitar un tema que es de vital importancia para nosotros", añade.

El Ayuntamiento afirma que este encuentro se producirá "en breve".