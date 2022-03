Unidas Podemos solicita el vallado perimetral del parque Princesa Sofía en La Línea

Unidas Podemos de La Línea solicita el vallado perimetral del parque Princesa Sofía, que en las últimas semanas está sufriendo prácticamente todos los fines de semana gran cantidad de actos vandálicos. "Árboles jóvenes arrancados de cuajo, almendros tronchados, arbustos y flores pisoteadas, gran cantidad de aspersores inutilizados, papeleras destrozadas y por último algunas esculturas seriamente dañadas como la del caracol que en cuestión de una semana ha sido gravemente fracturado y deteriorado tres veces, con la consiguiente frustración y desánimo para su autor, Jorge Caballero", indica la formación.

"Es una vergüenza que tras cada fin de semana Los locos del parque tengan que dar el parte de daños en la flora, arbolado y mobiliario urbano del parque Princesa Sofia. Nuestra ciudad merece un parque sano, vivo, una zona verde de calidad tan necesaria para el disfrute de la ciudadanía", indica la confluencia de Podemos e Izquierda Unida.

Para la formación, el Ayuntamiento "no puede limitarse a anunciar un incremento de las rondas policiales y apelar a la responsabilidad, al civismo, educación y respeto del entorno". "¡Basta ya de inacción! Es indigno mostrar estupor ante los continuos destrozos y no hacer nada. Por no hablar del consiguiente incremento del gasto público para reponer la flora y mobiliarios continuamente dañados. El Parque Princesa Sofía requiere un cuidado continuo y apoyo al trabajo y dedicación que durante años llevan realizando la asociación Los locos del parque", indica Unidas Podemos.

La coalición recuerda que propuso en su programa electoral para las últimas elecciones el vallado alrededor del Parque Princesa Sofía. "Proponemos que tenga varios accesos, pero con un horario de apertura y cierre amplio. Asimismo, debe quedar protegido y vigilado por un guarda que vele por la seguridad y uso correcto del mismo", indica Unidad Podemos, que entiende que el botellón debe trasladarse fuera del parque.