Dos toreros lesionados durante la Feria de La Línea a causa del mal estado del piso

El matador de toros Manuel Escribano y el torero de plata Daniel Duarte tuvieron que pasar por la enfermería de la plaza de toros de La Línea durante la pasada Feria tras lesionarse durante sus respectivos tercios de banderillas a causa del mal estado del piso del coso linense. Escribano se lesionó el día 22 con una rotura del gemelo izquierdo, mientras que Duarte sufrió la tarde anterior una lesión en el tendón de Aquiles. El banderillero barreño asegura a Europa Sur que el ruedo era "una playa" y que torear en esas condiciones es un peligro para todos los profesionales que hacen el paseíllo.

"Nosotros denunciamos el mal estado del piso el jueves por la mañana, pero se nos dijo que había un exceso de albero a causa del rejoneador Diego Ventura, que abría cartel", ha explicado Duarte, a las órdenes de José María Manzanares. "Sin embargo, ya desde la corrida de la inauguración, el Sábado de Gloria, se arrastra este problema. No es descartable que la voltereta que sufrió Morante fuera porque se quedó enterrado en el albero", ha añadido el barreño. Esta circunstancia también afecta al comportamiento de los toros que, ante un suelo demasiado blando, pierden más las manos o se defienden a la hora de embestir.

El viernes, horas antes de la corrida de Miura, las cuadrillas volvieron a llamar la atención sobre el mal estado del piso, en un festejo en el que ya no actuaba ningún rejoneador. Fue Escribano a quien le tocó pagar el peaje cuando banderilleaba al segundo de su lote. "Yo me conozco perfectamente y sabía que algo se había roto, algo que me impedía andar. El dolor estoy acostumbrado a aguantarlo, pero en La Línea literalmente no podía apoyar la pierna", rememora el de Gerena, muy unido a Tarifa, de donde procede toda la familia de su padre. Escribano, que ahora camina gracias a unas muletas, está intensificando sus sesiones de rehabilitación a marcha forzada con la intención de reaparecer el próximo 5 de agosto en El Puerto de Santa María.

"El piso estaba fatal", prosigue el diestro. "Era imposible torear allí y lo sabía todo el mundo. Además del peligro para nosotros, va en detrimento del espectáculo porque los toros pesan mucho, se entierran y no pueden andar hacia delante". Escribano describe el ruedo de El Arenal como "un patatal" y no entiende que no se pusiera una solución para la corrida de Miura. "Al final, los profesionales somos los que menos mandamos y menos opinamos", lamenta el torero.

El empresario de La Línea, Curro Duarte, argumenta que, desde el Ayuntamiento de La Línea, no se quiso retirar el albero excedente bajo el pretexto que eso perjudicaría el drenaje de la plaza. "Llevo dos semanas regando solo, desde las tres de la tarde, para intentar asentar el piso antes de que diera comienzo la Feria", ha argumentado Duarte. Sin embargo, desde el Consistorio linense argumentan que esas tareas -añadir o quitar arena- corresponden al arrendatario del coso.

Javier Vidal, concejal de Comunicación, asegura que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del empresario taurino "todos los medios para adecuar la plaza, siguiendo sus instrucciones", remitiéndose al pliego de prescripciones técnicas por las que El Arenal fue concedido a Curro Duarte para su explotación, cuyo punto 3 hace referencia a los condicionantes de la gestión. "La gestión, administración y explotación del equipamiento en el ámbito del servicio de organización de los festejos taurinos será realizada por el adjudicatario en los términos expuestos en este Pliego y cumpliendo en todo lo especificado en el Decreto 68/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía".

En dicho decreto, en el artículo 44, dedicado al ruedo y elementos materiales de la lidia, se indica que "antes del comienzo del espectáculo, por la persona que actúe como titular de la Delegación de la Autoridad o por sus auxiliares, junto con el representante de la empresa organizadora del espectáculo y los matadores o un miembro de su cuadrilla, se inspeccionará el estado del piso del ruedo y se subsanarán las irregularidades observadas".

Este año, el de su reinauguración, no se celebrarán más festejos taurinos en El Arenal. Sin embargo, el balance de la temporada 2022 ha sido alarmante: tres corridas y tres lesionados, una realidad a la que habría que poner remedio, urgentemente, de cara a 2023. Curro Duarte firmó el contrato de explotación con el Ayuntamiento por un año, prorrogable por otro más si el Consistorio lo considera oportuno.