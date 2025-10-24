La Línea sufre un apagón eléctrico en varias calles durante las primeras horas de este viernes

La Línea de la Concepción ha amanecido este viernes sin luz en algunas zonas de la ciudad. Una avería eléctrica ha provocado un apagón que se ha prolongado durante unas dos horas en varias calles. Endesa ha explicado que el fallo ha sido detectado por sus técnicos y que el suministro se había restablecido en su totalidad sobre las 9:30 de la mañana.

El recuerdo del apagón general en toda España y la sombra de uno nuevo alarmaron el despertar de este viernes en muchos vecinos de La Línea. La falta de luz en los hogares de varias barriadas puso en pie a las calles afectadas.

Tras recibir numerosos avisos, Endesa puso en marcha a sus técnicos en la zona. La avería fue detectada y acotada rápidamente, y Endesa asegura que alrededor de las 9:30 ya se había restablecido todo el suministro eléctrico en las calles afectadas. No obstante, los técnicos continuaban con los trabajos de reparación para asegurar el correcto funcionamiento de la luz en la ciudad.