Las raíces linenses de Rosalía

Rosalía, la megaartista internacional cuyo último álbum (Lux) merece los elogios incluso del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene raíces linenses. O mejor, su arte es la que tiene una estrechísima vinculación con la ciudad. José Miguel Vizcaya -a quien la propia artista define como su “maestro”- es conocido por Chiqui de La Línea, el lugar en el que vio por primera vez la luz en 1951 y que le marcó para siempre, aunque aún muy pequeño emigró a Cataluña. Fue el profesor de canto de Rosalía, el que la condujo al mundo del flamenco. En su segunda obra, El Mal Querer, la cantante del Baix Llobregat le incluyó en sus dedicatorias, justo por detrás de su propia familia. Sólo ese dato demuestra la importancia que le concede.

José Miguel Vizcaya, uno de esos linenses tan ilustres como anónimos para la mayoría de sus paisanos, lleva con enorme orgullo la identidad de su ciudad de procedencia en su nombre artístico: Chiqui de La Línea. Porque antes que nada fue cantaor, aunque hasta su jubilación ejerció de profesor titular de cante flamenco en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en la que transmitía esta tradición desde 2002, donde modeló la voz de la que sin duda fue la mejor de sus alumnas y eso que tuvo a otras muy notables.

Además de sus innumerables apariciones con las más grandes estrellas, una de las pruebas de la relevancia a nivel nacional de Chiqui de La Línea es que en 2020 fue elegido para acudir a la Academia de Operación para impartir una masterclass a los concursantes.

Chiqui de La Línea, durante una entrevista concedida a 'El País' / Captura de vídeo

“Chiqui es el motivo por el que Rosalía deja el Taller de Músics —donde se conocieron—, para seguirlo. Nacido en la Línea de la Concepción, en Cádiz, cantaor de atrás en los grandes tablaos de Barcelona, reclamado como intérprete o como compositor por Cristina Hoyos, Albert Pla, Sara Baras, Calixto Bieito y Duquende, entre otros, la metodología de Chiqui como maestro —que también ha formado a Alba Carmona, Alba Guerrero y María José Llergo—se basa en “testar los recursos técnicos y estéticos del alumno, desde la pura fisiología hasta las expresiones emocionales, y aplicarlo al universo del flamenco”, explica. “Implica sacar a la luz mecanismos que el estudiante tiene, pero de los que no es consciente”, escribía la periodista Marta Salicrú.

“La intensidad y el sentimiento de las clases de Chiqui marcaron a Rosalía. El mal querer, un álbum considerado por muchos como una obra maestra, es el trabajo de final de sus estudios de Interpretación del Flamenco en el Esmuc, síntesis de los estudios con Vizcaya adaptados a un pop rompedor”, decía Cristian Segura en El País. “Vizcaya ha dicho que le gustaría que Rosalía hiciera un disco de flamenco”.

En 2019, durante uno de sus conciertos en Barcelona y ante unas 20.000 almas, la artista no dejó pasar la oportunidad de expresar su reconocimiento a su mentor, que se encontraba en el Palau Sant Jordi como espectador.

“Prosiguió con De madrugá (vaya chorro de voz), le siguió el primer cover de la noche con la subyugante Barefoot in the Park de James Blake, Que no salga la luna, unas pinceladas de Maldición y esa maravilla titulada Catalina cantada a pelo desbocado (único ingrediente de su primer álbum Los ángeles). Una canción que dedicó en catalán a su maestro de cante flamenco Chiqui de La Línea, presente en el concierto: “Todo lo que sé me lo enseñó él. Te quiero mucho. El flamenco es mi gran pasión y me gusta más que cualquier cosa, la pizza por ejemplo”, detalló Esteban Linés en La Varguardia.

“Rosalía es todo un personaje, en todos los sentidos. Se pone a aprender lo que sea, todo lo lleva para adelante, es ambiciosa, es trabajadora, es muy talentosa, es inteligentísima”, define José Miguel Vizcaya en una entrevista concedida a Jaime Cantizano en Onda Cero.

“De hecho tiene a una hermana para todo lo relacionado con las redes sociales, el contacto con sus seguidores y ha sabido juntarse en cada momento con la persona que necesitaba”, apostilla.

“En su etapa como alumna ya se podía vislumbrar que es un carácter, es un genio” añade en la televisión catalana. “Lo que es hoy es una proyección de lo que era académicamente”.